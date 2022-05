iPhone 13 mantiene tre volte più valore di Galaxy S22

Non è certo una novità e gli appassionati Apple lo sanno bene da tempo perché, praticamente da sempre, iPhone mantiene molto più valore rispetto a qualsiasi smartphone Android, in particolare iPhone 13 mantiene il suo valore quasi tre volte di più rispetto a Galaxy S22. Questo anche se l’ultimo top di gamma Samsung è stato introdotto a febbraio, quindi è in circolazione da solamente due mesi, mentre gli iPhone 13 sono arrivati a fine settembre dello scorso anno: sette mesi nel mercato smartphone sono quasi una generazione.

Non è la prima volta che SellCell in USA pubblica i dati delle sue ricerche sul mercato degli smartphone di seconda mano. Numeri e percentuali dimostrano che iPhone 13 conserva il suo valore più e meglio di qualsiasi altro modello di iPhone precedente, mentre succede l’esatto contrario per gli Android e in particolare per i Galaxy S22 che in solamente due mesi dal lancio arrivano a perdere fino al 53,8% del valore o prezzo iniziale.

In generale la famiglia Galaxy S22 ha perso il 46,8% del suo valore iniziale: anche i Google Pixel 6 non fanno molto meglio con una perdita di valore del 41,5%, sempre e in entrambi i casi a due mesi dal lancio. Nello stesso periodo di tempo iPhone 13 ha perso solamente il 16,8% del suo valore iniziale.

Emergono differenze tra i modelli: per esempio Galaxy S22+ 5G da 128GB è quello che perde più di tutti con un deprezzamento del 53,8%, quindi chi lo ha comprato nel giro di due mesi vede più che dimezzarsi il valore pagato inizialmente, una perdita per chi ha intenzione di rivenderlo o cederlo in permuta per comprare un nuovo terminale. Nei peggiori brilla anche Pixel 6 Pro da 128GB che ha perso il 44,2% del suo valore.

Nell’altra metà dell’universo smartphone, il peggiore iPhone in termini di mantenimento del valore è iPhone 13 mini da 128GB che in due mesi ha perso il 29,2%. Ma è risaputo che i modelli mini non sono gettonati come gli altri e che, con ogni probabilità, scompariranno con la generazione iPhone 14 sostituiti da un modello con schermo più grande.

Invece tra i migliori, cioè i modelli che meglio conservano il loro valore, al primo posto troviamo iPhone 13 Pro Max da 128GB (qui la recensione) che in due mesi ha perso solamente il 3,8%. Una piccolezza se confrontato con il migliore dei Galaxy, il modello S22 Ultra 5G 128GB che sempre in due mesi ha perso ben il 41,7%. Se la cavo un filo meglio Google Pixel 6 128GB che ha perso il 33,1%.

