WhatsApp abbandonerà iOS 10 e 11, gli iPhone 5 e 5c

WhatsApp ha intenzione di abbandonare il supporto di dispositivi iOS più vecchi, e in pratica entro la fine dell’anno non funzionerà più sugli iPhone con iOS 10 e iOS 11.

Stando a quanto riferisce il sito WABetaInfo, WhatsApp sta avvisando gli utenti di iPhone con iOS 10 e iOS 11 della necessità di aggiornare i telefoni per continuare a usare l’app di messaggistica istantanea dopo il 24 ottobre.

I dispositivi che in pratica non saranno più utilizzabili sono: iPhone 5 e iPhone 5c (dispositivi rispettivamente del 2012 e 2013).

Gli utenti di dispositivi con iOS 12 quali iPhone 5s, iPhone 6 o iPhone 6s non devono per il momento preoccuparsi e WhatsApp continuerà (fino a ottobre) a funzionare su questi dispositivi.

Su una pagina di supporto dedicata di WhatsApp sono per il momento indicati come sistemi operativi supportati: Android con sistema operativo 4.1 e versioni successive, e iPhone con versione iOS 12 e successive. Gli sviluppatori avvisano: “Dispositivi e software sono soggetti a frequenti cambiamenti, pertanto rivediamo periodicamente quali sistemi operativi supportiamo ed eseguiamo gli aggiornamenti necessari”. E ancora: “Per decidere in quali casi interrompere il supporto, come tutte le altre società presenti nel settore tecnologico, ogni anno esaminiamo quali dispositivi e software sono meno recenti e contano il minor numero di utenti. Questi dispositivi potrebbero non avere gli aggiornamenti più recenti per la sicurezza, o potrebbero non disporre delle funzionalità richieste per eseguire WhatsApp”.

WhatsApp sta lavorando a una nuova funzione che consentirà agli utenti di lasciare “silenziosamente” i gruppi di chat e nell’ultimo aggiornamento ha integrato funzionalità peer la condivisione di file più pesanti, gruppi più grandi e novità per le Reazioni.