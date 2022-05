WhatsApp permetterà di uscire dai gruppi in modo silenzioso

WhatsApp sta lavorando a una nuova funzione che consentirà agli utenti di lasciare “silenziosamente” i gruppi di chat, così da poter uscire in punta di piedi, invece di avvisare tutti i membri del gruppo.

Allo stato attuale, quando qualcuno lascia una chat di gruppo, WhatsApp annuncia la sua uscita inviando una notifica a ogni singolo membro dell’intero gruppo, rendendo di fatto l’abbandono, non solo di pubblico dominio, ma addirittura clamoroso all’interno della chat. Ad oggi non è possibile lasciare un gruppo senza che ciò venga sottolineato con un pop up, ma WhatsApp potrebbe presto cambiare le cose.

La piattaforma consente ufficialmente a un massimo di 256 persone di unirsi a un singolo gruppo di chat, il che può anche portare molti a voler andare e venire durante una conversazione: queste uscite potrebbero diventare una distrazione per gli altri membri.

Per migliorare la situazione, una funzione beta scoperta da WABetainfo consente agli utenti di uscire da una chat di gruppo in WhatsApp in modo tale che solo gli amministratori del gruppo vengano informati. Quando un membro del gruppo esce, viene visualizzata una finestra di dialogo che dice “Solo tu e gli amministratori del gruppo riceverete informati che avete lasciato il gruppo”.

In un altro sviluppo beta, WhatsApp sta testando le anteprime dei rich link negli aggiornamenti di stato. La condivisione di un link in un aggiornamento di stato attualmente visualizza solo l’URL, mentre le anteprime dei rich link mostrerebbero un’anteprima del sito web a cui è collegato, offrendo agli utenti un’idea del contenuto che ci si può aspettare di vedere se visitano la pagina web.

Come al solito, WhatsApp non ha offerto alcun dettaglio su quando queste nuove funzionalità verranno distribuite al pubblico. L’ultimo importante lancio di nuove funzionalità sulla piattaforma, ricordiamo, è avvenuto all’inizio di questo mese e ha incluso reazioni emoji, trasferimenti di file più grandi e gruppi più grandi.