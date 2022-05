Mibro non è un brand nuovo quando si tratta di smartwatch. I più attenti ricorderanno il modello Air di fine 2020, mentre adesso la società di riprova con una nuova versione, che ha tutta l’aria di voler davvero sfondare nel panorama degli indossabili. Si tratta di Mibro A1, con design circolare e dal prezzo sempre contenuto: poco più di 40 euro. Clicca qui per acquistarlo.

Tra le sue principali caratteristiche il design tradizionale, da orologio classico, con display circolare. E’ estremamente pulito e minimale, con un corpo davvero sottile, spesso appena 9.8 millimetri. Il Mibro A1, lo smartwatch classico alla portata di tutti solo 41 euro , mentre il peso del quadrante è di 42 grammi circa.

Mibro A1è fatto in Metallo, anche se il cinturino tradisce invece l’anima più sportiva, essendo in silicone, che aiuta a mantenere il peso assolutamente ridotto, dunque comodo da indossare per tutto il giorno.

Leggero e sottile design, non manca di tutte quelle funzioni smart che ci si aspetterebbe da un orologio del genere, come il monitoraggio della frequenza cardiaca, anche 24 ore su 24. Ha una durata fino a 10 giorni, riesce a tracciare 20 sport, ha certificazione 5ATM impermeabile e non manca neppure della misurazione SpO2.

Come già anticipato, sarà un vero alleato per gli amanti dello sport, in grado di tenere traccia di dati su corsa all’aperto, camminata, ciclismo, sia indoor che Outdoor, salti con la corda, yoga, Basket, Tennis, badminton, Calcio, e tanti altri accorta.

Mibro A1 riesce anche a tracciare il sonno, potendo calcolare le ore di sonno ore e la qualità dello stesso, fornendo una piccola analisi scientifica per riposare al meglio durante la notte.

Naturalmente, non mancano le funzioni di notifica, potendo vedere direttamente dal polso le notifiche in entrata sullo smartphone, dai messaggi alle chiamate, così da non perdere mai le informazioni più importanti.

Al momento Mibro A1 si acquista a 41 euro circa, direttamente a questo indirizzo.