WhatsApp con modalità dark è disponibile su iPhone e Android

In WhatsApp la modalità dark è disponibile fin dall’inizio dell’anno su iPhone e Android ma solo in versione Beta: ora la fase di test è conclusa e l’app di messaggistica di proprietà di Facebook è finalmente disponibile con Dark Mode come funzione di serie integrata nell’app per tutti gli utenti, sia per iPhone che per Android.

Ora per chattare e messaggiare nelle ore notturne non occorre più preoccuparsi di regolare la luminosità dello schermo per evitare ci accecarsi con la luce bianca emessa dalla schermata principale dell’app, come dimostra il divertente video del rilascio che inseriamo in questo articolo. Lo sviluppatore dichiara di aver realizzato WhatsApp con modalità dark su misura di iPhone e Android, fissando due obiettivi principali da raggiungere: consistenza con il sistema operativo e leggibilità dei contenuti in primo piano.

Nel post del rilascio di WhatsApp con modalità dark il team degli sviluppatori precisa di aver scelto i colori più vicini a quelli predefiniti per ognuno dei sistemi operativi. Allo stesso tempo sono stati apportati ritocchi all’interfaccia, soprattutto per colori e altri elementi di design, per fare in modo che le informazioni più importanti siano sempre sottocchio.

Per abilitare la nuova Modalità Scura di Whatsapp è sufficiente accedere alle impostazioni di sistema. Segnaliamo che per poter essere utilizzata è necessario avere uno smartphone con almeno la versione 10 di Android oppure un iPhone con iOS 13 o versioni successive.

Se avete aggiornato l’app e non riuscite ad attivare la Modalità Scura, niente paura: l’aggiornamento è stato rilasciato nelle scorse ore e potrebbero volerci ancora alcuni giorni perché tutti gli utenti possano beneficiarne.

Scelta di design a parte, la Modalità Scura è stata progettata principalmente per affaticare la vista il meno possibile specialmente quando si utilizzano le applicazioni di sera o al buio. Ma nei telefoni con schermi OLED potrebbe essere una valida scelta anche dal punto di vista dei consumi visto che con questa tecnologia, i pixel completamente neri evitano di accendere i LED al di sotto di essi andando per l’appunto a risparmiare preziosa energia.

Ricordiamo che nel mese di febbraio di quest’anno l’app di messaggistica ha superato oltre 2 miliardi di utenti nel mondo. Pur essendo gettonata da tutti, la Commissione europea ha suggerito di passare al concorrente Signal per ragioni di sicurezza. Ricordiamo che WhatsApp è disponibile gratis in App Store per iPhone direttamente a questo indirizzo.

