Goodyear studia reCharge: pneumatico con mescola personalizzabile e ricaricabile

Goodyear reCharge è un concept di pneumatico, indicato come “rivoluzionario” in grado di adattarsi e modificarsi in base alle singole esigenze, tenendo conto di quelli che, a detta del produttore sono tre cardini: personalizzazione, sostenibilità e assenza di problemi.

Il nucleo del concept è una mescola biodegradabile del battistrada, che è possibile ricaricare con singole capsule riempite con “una mescola liquida personalizzata” tarata sulle esigenze dell’automobilista e dei veicoli. Le capsule in questione consentono di rigenerare il battistrada adattandosi alle condizioni climatiche, alle condizioni stradali e al modo di viaggiare dell’utente. “Grazie all’intelligenza artificiale”, riferisce il produttore, “è possibile creare il profilo di un guidatore catalogando informazioni con le quali personalizzare su misura la mescola”.

Sul versante sostenibilità, il produttore riferisce che la mescola potrebbe essere realizzata con un materiale biologico, rinforzata “con fibre ispirate a uno dei materiali naturali più resistenti al mondo: la seta di ragno, elemento che la renderebbe estremamente resistente e biodegradabile al 100%.

La procedura di sostituzione degli pneumatici con capsule sarebbe molto semplice con il battistrada sostenuto da un telaio leggero non pneumatico e da una forma alta e stretta. “Si tratta di una costruzione sottile e robusta, che richiede poca manutenzione e che eliminerebbe i problemi legati alla foratura e ai cali di pressione”, spiega ancor Goodyear.

Al Geneva International Motor Show dello scorso anno Goodyear aveva presentato AERO, uno pneumatico “due in uno” progettato per i veicoli volanti e autonomi del futuro. Pur trattandosi di concept, spiega il produttore, alcune delle tecnologie implementate – come le strutture non pneumatiche e le funzionalità “intelligenti” – si ispirano a prodotti esistenti o sono frutto del lavoro di ricerca e sviluppo dell’azienda. Altri elementi dei concept, e il pensiero che sta alla base, potrebbero dare forma alle soluzioni di mobilità del futuro.

