Arriva la modalità dark di WhatsApp su iPhone nell’ultima beta

Arriva finalmente la modalità dark WhatsApp su iPhone, anche se al momento presente solo nella versione beta, accessibile a tutti, ma installabile solo tramite TestFlight. Ecco come funziona e come testarla.

La modalità dark, ricordiamo, serve ad affaticare meno la vista, permettendo di utilizzare al meglio l’app di messaggistica anche durante le ore notturne. Dopo averne sentito tanto parlare, finalmente, arriva su iPhone. Questa è disponibile su una nuova versione beta di WhatsApp per iOS, che presto sarà certamente disponibile anche all’interno dell’app presente su App Store. La versione beta, infatti, serve soltanto come trampolino di lancio della funzione sulla versione finale, così da consentire ad un pubblico meno vasto di provare la funzione e segnalare, eventualmente, i bug presenti.

Da ricordare che la Dark Mode è stata supportata da Apple ad iniziare da iOS 13, e molte delle app più popolari sono già aggiornate per supportare tale visualizzazione. WhatsApp sta anche testando un tema scuro anche su Android, e anche qui nella versione beta dell’app è già disponibile dal mese scorso.

Mentre su Android è facile ottenere e installare la versione beta di WhatsApp, tramite file APK, su OS per testare la beta di WhatsApp è necessario aderire al programma su TestFlight, scaricando l’app a questo indirizzo. Se non siete degli smanettoni, però, il consiglio è di attendere che l’aggiornamento arrivi nella versione finale presente in App Store. Siamo certi che non passerà troppo tempo prima che la Dark Mode sia disponibile su WhatsApp presente in App Store.

Ricordiamo che WhatsApp è disponibile gratis in App Store per iPhone direttamente a questo indirizzo.

Per tutte le novità su iOS 13 il link da seguire è questo.