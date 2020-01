WhatsApp dark mode è nella beta Android, presto su iPhone

Se ne parla da tempo e finalmente qualcosa si muove davvero: arriva la dark mode su WhatsApp, anche se al momento solo nella versione beta di Android. Ecco come attivarla e non stancare la vista durante le conversazioni in chat notturne.

Che la modalità dark sia in dirittura d’arrivo su tutte le versioni WhatsApp è ormai cosa nota. E’ solo questione di tempo, ma nel frattempo arriva in versione beta su Android. Anzitutto, per poter godere della nuova funzionalità è necessario scaricare la beta attraverso Google Play, registrandosi al programma beta.

Per poterla abilitare, spiega TNW, è sufficiente cliccare sull’icona a tre puntini presente nell’angolo in alto a destra. Successivamente sarà sufficiente andare su Impostazioni, selezionare il sotto menu Chat e, una volta qui, selezionare “Scuro” sotto la voce Tema.

In questo modo sarà possibile utilizzare il servizio di messaggistica istantanea senza affaticare la vista, soprattutto durante le ore notturne, in assenza di luce. Al momento la funzionalità è disponibile solo sulla versione beta di Android, ma a breve arriverà sulla versione definitiva e più avanti anche su iPhone.

Ricordiamo che la Dark Mode è stata adottata anche da Apple a partire da iOS 13, sistema operativo che permette a livello di sistema di godere di una modalità scura. Per tutte le notizie a riguardo vi lasciamo a questo indirizzo. Invece per tutti gli articoli di macitynet che parlano di WhatsApp si parte da questa pagina.