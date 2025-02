Chi scarica l’app DeepSeek dovrebbe andare in prigione

Pubblicità

Il senatore statunitense Josh Hawler ha presentato un disegno di legge che permetterebbe di criminalizzare “importazione, esportazione e collaborazioni su tecnologie AI cinesi”. Se approvate, nuove norme potrebbero fare in modo che scaricando consapevolmente un modello AI sviluppato in Cina come l’app DeepSeek, si rischierebbero fino a 20 anni di reclusione e una multa da un milione di dollari.

A riferirlo è il sito 404 Media, spiegando che il provvedimento legislativo è intitolato “Decoupling America’s Artificial Intelligence Capabilities from China Act”. Il senatore Hawley ha dichiarato: “Ogni dollaro e giga di dati che confluisce nell’AI cinese, non sono altro che dollari e dati che saranno usati contro gli Stati Uniti”. E ancora: “L’America non può permettersi di rafforzare il più grande avversario a discapito dei nostri punti di forza. Garantire la superiorità economica americana vuol dire tenere fuori la Cina dall’inventiva americana e bloccare sovvenzioni a innovazioni del Partito Comunista Cinese”.

Hawley afferma esplicitamente che la proposta di legge nasce con l’arrivo di DeepSeek, modello AI performante e altamente competitivo, visto da molti come in grado di rivoluzionare il mercato, al punto da avere provocato un vero e proprio terremoto nella Silicon Valley, app diventata in pochi giorni il diretto competitor di ChatGPT di OpenAI e di Gemini di Google.

Hawley definisce DeepSeek “un modello AI a basso costo per la raccolta di dati”, sottolineando che “ha suscitato preoccupazione internazionale” e ha mandato in “caduta libera le azioni americane”. L’obiettivo della proposta di legge del senatore è “proibire importazione ed esportazione di tecnologie di intelligenza artificiale cinesi”, “impedire alle aziende americane di condurre ricerche sull’AI in Cina o collaborare con aziende cinesi”, e “impedire alle aziende americane di investire denaro nello sviluppo di AI cinesi”.

