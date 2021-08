WhatsApp per iPhone mostrerà anteprime giganti delle pagine web

Negli scorsi mesi WhatsApp ha migliorato la visualizzazione di file e contenuti: ora nella versione beta per iPhone arriva la visualizzazione molto più grande delle anteprime mostrate quando gli utenti condividono link e pagine web.

Quando l’utente digita un indirizzo web oppure copia e incolla una pagina internet all’interno della chat WhatsApp per iPhone versione beta 2.21.160.17 mostra una anteprima molto più grande di quanto visto finora, occupando quasi interamente la schermata dell’app.

Si tratta di una funzione ancora in lavorazione ma che già funziona: può essere provata dagli utenti registrati al programma beta di WhatsApp all’interno di TestFlight. In questo articolo riportiamo una schermata della funzione pubblicata da WABetainfo: il sito segnala che all’interno della stessa beta, nel menu Impostazioni delle Chat appare anche il nuovo comando Move chats to Android, letteralmente trasferisci le chat su Android, che al momento però non sembra ancora funzionante.

Si tratta di una delle funzioni più attese di WhatsApp che debutterà prima su Android e solo in seguito anche su iPhone. Per poter funzionare su iPhone sembra sarà necessario aver installato sul proprio smartphone l’app Switch to Android o forse una versione aggiornata dell’app Data Restore Tool di Google sui terminali Samsung.

WhatsApp is testing a large link preview for a future update. pic.twitter.com/398d8VRpTZ — WABetaInfo (@WABetaInfo) July 6, 2021

Il proseguimento lavori su queste funzioni però indica che WhatsApp è sulla buona strada per introdurre, si spera tra non molto, l’atteso supporto multi dispositivo che permetterà agli utenti di comunicare sulla piattaforma da computer, tablet e Internet anche quando non avranno sotto mano uno smartphone associato al proprio account WhatsApp.

Per ulteriori dettagli su come funzionerà il supporto multi dispositivo di WhatsApp rimandiamo a questo articolo di macitynet. Ricordiamo che all’inizio di agosto è stata introdotta anche la funzione visualizza una volta, per inviare foto e video che scompaiono subito dopo la visualizzazione.

