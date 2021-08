WhatsApp ha predisposto il sistema che consente di trasferire chat tra iOS e Android

Una delle mancanze di serie di WhatsApp (senza ricorrere a utility di terze parti) è l’impossibilità di trasferire le chat da iOS ad Android o viceversa. Sembra finalmente arrivata l’ora di una soluzione ufficiale. Nell’ambito dell’evento Galaxy Unpacked nel quale sono stati presentati Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic e le Galaxy Buds2, WhatsApp ha mostrato una funzionalità di cui si parlava da qualche giorno e che consente di trasferire le chat tra i due sistemi, una funzione che, riferisce WhatsApp, non è stata facile da implementare per via della cifratura end-to-end e dati memorizzati on-device, una procedura di migrazione che ha richiesto la collaborazione da parte degli sviluppatori del sistema operativo e dei produttori.

La novità – riferisce Engadget – sarà disponibile prima sui dispositivi Android, in particolare gli smartphone Samsung, permettendo agli utenti di questi ultimi di trasferire le chat WhatsApp da iOS su Android. Oltre alle chat, saranno trasferite foto, video e memo vocali. La novità dovrebbe essere disponibile nel giro di qualche settimana. Non è chiaro quando sarà disponibile per iOS e per gli utenti di altri smartphone Android.

Non meraviglia lo spazio dato a WhatsApp nel corso dell’evento dedicato alla presentazione dei nuovi prodotti Samsung. Scopo di quest’ultima è invogliare gli utenti riluttanti a passare ai telefoni Samsung per paura di perdere dati, foto e video memorizzati nei loro account WhatsApp.

Attualmente non ci sono ovviamemte problemi per passare a un telefono dello stesso tipo, per esempio da un Android a un altro Android, oppure da iPhone ad iPhone. Se si passa un diverso tipo di telefono è possibile trasferire le informazioni sull’account, compresi l’immagine del profilo, il nome, le informazioni, le chat individuali e di gruppo e le impostazioni ma non la cronologia chat.