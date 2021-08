L’aspirapolvere senza fili Youpin Trouver Power 12 è in offerta a 189,99 dollari

Se volete comprare un aspirapolvere senza fili manuale, Youpin Trouver Power 12 è attualmente in sconto di 10 dollari grazie ad un codice. Si tratta di un nuovo modello che è stato rinnovato innanzitutto nel motore, che adesso raggiunge i 125.000 giri al minuto, con una forza di aspirazione ciclonica pari a 23.000 PA.

La batteria promette fino a 60 minuti di autonomia con una sola carica, il che consente di pulire anche ambienti di grandi dimensioni, il tutto con un filtraggio della polvere pari al 99,88% quindi senza reintrodurre nell’aria lo sporco. In dotazione sono inclusi tre diversi accessori che si adattano alle diverse situazioni di pulizia di cui si può aver bisogno in casa e c’è un nuovo schermo LED a colori per tenere d’occhio le varie informazioni più importanti durante l’utilizzo. Youpin Trouver Power 12 inoltre pesa 1,45 chilogrammi perciò si sorregge bene anche con una sola mano.

Questo aspirapolvere presenta una spazzola che consente di pulire efficacemente qualsiasi pavimento o superfici dei mobili, raggiungendo anche i punti più difficili, ad esempio sotto ad un tavolino o negli spazi più stretti tra il divano e la parete. Uno degli accessori in dotazione consente di rimuovere gli acari dai tessuti, come ad esempio dalle coperte, dalle lenzuola e dal materasso del letto, l’altro consente di raccogliere la polvere che si deposita sotto gli armadi, all’interno del guardaroba e negli spazi più angusti, come ad esempio dietro il televisore, agli angoli della cucina, oppure in auto tra i sedili.

La storia del marchio è ben nota. Trouver fa parte della catena ecologica di Xiaomi e il suo team di ricerca e sviluppo è composto da oltre 300 persone, inclusi alcuni esperti del team del progetto originale Shenzhou 6, che si occupa principalmente della tecnologia di base dell’aspirapolvere. Allo stato attuale possiede 314 brevetti che descrivono diverse invenzioni in settori chiave come quello sui motori ad alta velocità, sugli algoritmi di intelligenza artificiale, sull’idrodinamica e sulla riduzione del rumore. L’obiettivo di Trouver è quello di sviluppare prodotti tecnologici orientati principalmente ai giovani.

Se volete comprare Youpin Trouver Power 12, al momento è in offerta a 199,99 dollari ma se inserite il codice POWER12VAC43, i primi trenta pezzi sono scontati a 189,99 dollari fino al 31 agosto.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore. Youpinlab si riserva tutti i diritti di interpretare i prodotti di cui sopra.

