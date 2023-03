WhatsApp permetterà di nascondere il numero di telefono

WhatsApp (Meta) sta studiando il modo di celare i numeri di telefono, sostituendoli con username, o anche oscurandoli all’interno dei gruppi: queste e anche altre le novità che sono state scovate all’interno di una beta dell’app di messaggistica. Ecco di cosa si tratta.

A differenza di Telegram, ad esempio, WhatsApp è attualmente incentrato sui numeri di telefono. Non c’è modo, al momento, di nascondere il proprio numero di telefono, neppure all’interno dei gruppi dove sono presenti utenti che non si conoscono.

L’ultima beta di WhatsApp adesso visualizza il nome all’interno dell’elenco delle chat, piuttosto che il numero. Il nome, ricordiamo, può essere cambiato a piacimento dall’utente. Questo vuol dire che all’interno delle chat di gruppo, in futuro, potrebbero non vedersi più i numeri di tutti i partecipanti, bensì solo il nickname.

Altre novità scovate all’interno della beta sono i Gruppi con scadenza. In effetti, molto spesso i gruppi vengono creati per organizzare determinati eventi; una volta terminati, il gruppo non ha più senso di esistere. Ed allora WhatsApp potrebbe permettere presto all’utente di impostare una data di scadenza per i gruppi: arrivata quella data, si verrà rimossi automaticamente dal gruppo. Ne abbiamo parlato in questo articolo.

Ancora, altra novità potrebbe essere quella che consentirà agli amministratori del gruppo di rifiutare o approvare nuovi membri, indipendentemente dal fatto che abbiano il link per entrare nel gruppo.

In ultimo, non per importanza, tra le funzioni in fase beta, anche quella che permette agli utenti di disattivare le chiamate dei numeri che non sono salvati in rubrica. La chiamata apparirà ancora nell’elenco delle chiamate e nelle notifiche, ma lo smartphone non squillerà: anche di questa novità in arrivo abbiamo parlato in un’altro articolo di macitynet.

