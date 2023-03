Come visualizzare la cronologia delle installazioni software su Mac

Qual è l’ultimo software installato su Mac? Che giorno è stato installato? A che ora? Non c’è bisogno di ricordare a memoria le operazioni di installazione ma se abbiamo necessità di conoscere questi dati possiamo farlo in modo semplice:

Aprite l’applicazione “Resoconto di SIstema” o “Informazioni di Sistema” (si trova nella sottocartella Utility in Applicazioni Dalla finestra che appare selezionate (a sinistra) la sezione “Installazioni”) Nella parte destra della videata appariranno le installazioni per default ordina in ordine di installazione.

È possibile visualizzare tutte le app installate, la data e l’ora della loro installazione o eliminazione, la versione dell’app installata, la fonte da dove è arrivata l’app (Apple o terze parti).

Per conoscere in dettaglio come si disinstallano i programmi su Mac, fate riferimento a questa nostra guida.

