WhatsApp, i gruppi effimeri scompaiono a missione compiuta

A volte scorrendo l’elenco delle chat di WhatsApp (Meta – Facebook) scopriamo messaggi e gruppi che risalgono anche a diversi anni prima, situazioni e scambi che in molti casi non vale la pena conservare, anche perché spesso i gruppi nascono per organizzare eventi, serate, vacanze e compleanni e perdono completamente utilità una volta raggiunto lo scopo: con la nuova funzione dei gruppi effimeri che scompaiono WhatsApp eliminerà il problema alla radice.

Pima messaggi effimeri poi Gruppi effimeri

Come sempre le nuove funzioni in arrivo di WhatsApp sono individuate all’interno del codice delle ultime versioni beta dell’app. Solitamente le scoperte avvengono nella versione Android, questa volta invece i gruppi effimeri sono stati scovati da WABetainfo, da cui riportiamo una schermata, all’interno nelle beta 23.5.0.70 per iPhone.

Nel codice si fa riferimento a Expiring Groups, in inglese lo stesso aggettivo che indica i messaggi effimeri che scompaiono a tempo prestabilito. Il funzionamento dei gruppi effimeri però è diverso perché è l’utente che pu decidere se attivare o meno questa funzione e, se la attiva, scegliere la durata del gruppo nel tempo.

Se l’utente non attiva questa funzione i gruppi di WhatsApp continuano a esistere per sempre, attivandola invece è possibile scegliere tra un giorno, una settimana oppure inserire una data precisa. Nessun problema se si crea un gruppo effimero e poi si cambia idea: è sempre possibile rimuovere la scadenza per trasformarlo in un gruppo classico permanente.

Quando arriva la data di scadenza WhatsApp visualizza un messaggio per informare l’utente e per richiedere la conferma della cancellazione. Se l’utente conferma la cancellazione vengono rimossi tutti i messaggi, ma anche foto e file multimediali, liberando memoria di archiviazione dello smartphone. Oltre ad alleggerire e pulire l’elenco chat di WhatsApp.

Occorre rilevare che il gruppo effimero con relativi messaggi e contenuti multimediali viene rimosso solo dallo smartphone dell’utente. Sembra che la scadenza dei gruppi effimeri valga solo per l’utente che l’ha impostata e che il gruppo continui a esistere per gli altri partecipanti. Trattandosi di una funzione ancora in beta alcuni dettagli di funzionamento potrebbero cambiare: al momento non è dato sapere quando verrà resa disponibile per tutti.

Gli sviluppatori stanno anche lavorando a una funzione che bloccherà telefonate da sconosciuti, utile per chiamate indesiderate e pubblicità. Negli scorsi giorni WhatsApp si è impegnata con l’unione Europea per garantire più trasparenza nelle modifiche ai termini di servizio, ma le associazioni dei consumatori non sono soddisfatte.

