WhatsApp presto nasconderà l’ultimo accesso a contatti scelti

Non solo Telegram a lavoro su continui aggiornamenti, anche WhatsApp vuol dire la sua in fatto di novità e così, dopo aver trasformato le chat di gruppo in Comunità con nuove funzioni, sembra che l’azienda potrebbe presto implementare un’altra funzione gradita: con l’ultima versione beta della sua app iOS, WhatsApp ha aggiunto una opzione che consente agli utenti di nascondere l’ultimo accesso a persone specifiche.

WhatsApp consentirà di nascondere il proprio ultimo accesso a contatti specifici, secondo quanto diffuso da WABetaInfo. Al momento è possibile scegliere se mostrare il proprio accesso a tutti o a nessuno, mentre con la novità in arrivo sarà possibile selezionare solo alcuni contatti che non avranno accesso a questa informazione.

WhatsApp per iOS in versione beta 22.9.0.70 aggiunge una nuova opzione “I miei contatti tranne…” nella sezione per il controllo dell’ultimo accesso, che si trova nel menu privacy dell’app.

Secondo quanto emerge dalle nuove funzioniin versione beta, l’aggiunta di un utente a questo elenco impedirà, non solo a quest’ultimo di vedere il nostro ultimo accesso, ma anche il suo resterà invisibile. E’ un po’ quello che accade già adesso: quando si sceglie di nascondere il proprio ultimo accesso, questa informazione non sarà visibile per nessun contatto.

Oltre a questa gradita funzione, WhatsApp sta anche implementando controlli sulla privacy più profondi sia per le foto del profilo, che per le sezioni. Con la funzione ora in beta testing sia su iOS che dispositivi Android, probabilmente non passerà molto tempo prima che questa nuova opzione sarà ufficialmente disponibile su WhatsApp per tutti.

Tra le ultime novità i controlli migliorati dedicati ai messaggi vocali per tutti gli utenti e la prossima estensione del limite di trasferimento dei file dagli attuali 100 MB fino a 2 GB.