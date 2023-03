WhatsApp prepara video messaggi per iPhone

Il grande successo di WhatsApp è dovuto in parte anche alla numerose possibilità di comunicazione messe a disposizione dalla piattaforma agli utenti che possono usare testo scritto, foto, video e chiamate: a questi si aggiungeranno anche i video messaggi per registrare e trasmettere al volo brevi video ai propri contatti.

Come nella maggiore parte dei casi avviene per le novità in arrivo dell’app di messaggistica, anche i video messaggi non sono anticipati da Meta, ma sono stati scoperti all’interno di una versione beta dell’app per iPhone. Il sito WABetainfo ha scovato la prima schermata che dimostra il funzionamento dei video messaggi in WhatsApp, immagine contenente una breve clip a dimostrazione della funzione che riportiamo in questo articolo.

Il funzionamento dei video messaggi risulta molto simile a quello delle note vocali che ormai usiamo tutti da anni. L’utente può premere e tenere premuto il pulsante dedicato per registrare un video della durata massima di 60 secondi. Quando viene inviato il video messaggio con formato circolare è mostrato all’interno della chat con riproduzione automatica.

Come tutte le comunicazioni che avvengono in WhatsApp anche i video messaggi sono protetti con crittografia end to end, vale a dire con protezione totale da un capo all’altro della comunicazione. Questo significa che nessuno può accedere al contenuto dei video messaggi, nemmeno hacker, le società che gestiscono i server sui quali transitano i dati e nemmeno Meta.

I video messaggi non possono essere salvati nella memoria dello smartphone e non possono essere inoltrati, in ogni caso l’app permette di scattare istantanee delle schermate. La possibilità di inviare e ricevere video messaggi in WhatsApp tornerà utile in tutte quelle situazioni in cui un breve video risulta molto più utile, pratico e veloce rispetto al testo scritto e alle note vocali, per esempio per mostrare come funziona un dispositivo oppure semplicemente per sfoggiare l’ultimo acquisto.

Interessante rilevare che la funzione di invio dei video messaggi risulta ancora disabilitata nella funzione beta, questo solitamente sinigifca che WhatsApp ci sta ancora lavorando e che il rilascio potrebbe non essere dietro l’angolo.

Tra le ultime novità già disponibili due funzioni per i gruppi, una dedicata agli amministratori e una per gli utenti. Tutte le notizie e gli articoli dedicati a WhatsApp sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.