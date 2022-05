WhatsApp vuole modificare la condivisione dello stato e la didascalia dei media su iPhone

WhatsApp continua a modificare la sua app per iPhone e adesso gli utenti che eseguono l’ultima versione beta noteranno due modifiche: un’interfaccia di didascalia multimediale ridisegnata e un cambiamento al modo in cui si impostano gli aggiornamenti allo stato.

Nelle modifiche all’ultima beta di WhatsApp condivisa da WABetaInfo, la società di messaggistica istantanea sembra aver modificato il modo in cui gli utenti aggiungono didascalie ai media, tra cui foto e video. La nuova interfaccia adesso consente, per la prima volta, di selezionare anche altri destinatari.

Come è possibile vedere nello screenshot condiviso, alcuni fortunati beta tester iOS hanno adesso una vista per la didascalia ridisegnata proprio durante l’invio di contenuti multimediali: questa consente loro di selezionare altri destinatari prima di inviare i media. Questa funzione era precedentemente disponibile nel momento in cui si scatta una foto o si registra un video dalla scheda Fotocamera, mentre adesso WhatsApp sta pianificando di sostituirla con la scheda community in un futuro aggiornamento.

Inoltre, lo stesso rapporto rileva che WhatsApp sta anche apportando modifiche all’interfaccia utilizzata quando si cambia un aggiornamento di stato.

Ricordiamo che WhatsApp si può già usare sul computer senza telefono e da quattro dispositivi contemporaneamente, ma all’appello manca ancora un vero supporto a un secondo smartphone o tablet. Nell’ultimo periodo, però, l’azienda ha fatto sapere che sta concentrando i suoi sforzi proprio sullo sviluppo di una funzione che consenta di designare un secondo dispositivo come “compagno.