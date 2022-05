Blizzard svela Warcraft Arclight Rumble per iPhone e Android

I fan di Warcraft possono aspettarsi l’arrivo del nuovo gioco mobile entro questo 2022: nelle scorse ore Blizzard ha rilasciato, come da promesse, il trailer di Warcraft Arclight Rumble, un gioco di strategia per giocatore singolo free-to-play che dovrebbe essere rilasciato entro la fine dell’anno per dispositivi mobile. Il gioco presenta Warcraft Mini da collezione, che i giocatori saranno in grado di controllare per sconfiggere i leader malvagi dell’universo di Warcraft.

La descrizione di Google Play Store del gioco afferma che i giocatori avranno la possibilità di costruire eserciti con cinque famiglie giocabili: Alleanza, Orda, Bestia, Non Morti e Blackrock. I giocatori potranno optare per la modalità giocatore singolo o partecipare a battaglie testa a testa PvP. Warcraft Arclight Rumble presenterà più modalità di gioco, tra cui Conquista, Dungeons, Raid e Co-Op.

Il titolo presenta oltre 60 Warcraft Mini e personaggi vari in totale, con la possibilità di sbloccare nuove abilità e aggiornare i personaggi man mano che si sale di livello. Il sito web del gioco presenta ancora più dettagli sul prossimo titolo, e offre anche l’opzione per pre-registrarsi e ricevere maggiori dettagli, compresa la data di uscita precisa, che non è stata ancora annunciata.

A parte le cause per molestie sessuali sul posto di lavoro in corso di Activision, sono stati anni difficili per l’universo di Warcraft. Come osserva PC Gamer, l’espansione Shadowlands ha avuto problemi che hanno lasciato alcuni devoti fan di WoW scontenti. Anche il trailer del mese scorso sull’espansione Dragonlands ha deluso alcuni fan.

Ad ogni modo, il nuovo gioco mobile offrirà una nuova opportunità ai fan per tornare ad entusiasmarsi nuovamente sull’universo Warcraft.

Ricordiamo anche che Blizzard ha annunciato il primo gioco della serie Diablo per dispositivi mobile nel 2018: Diablo Immortal, di cui abbiamo parlato in diversi articoli sulle pagine di macitynet. Il titolo uscirà per dispositivi mobili il prossimo 2 giugno, insieme alla controparte PC.

Il produttore ha aperto i preordini per riceverlo gratis non appena sarà rilasciato per iPhone, iPad e Android. La vetrina dei preordini di Diablo Immortal è disponibile da questa pagina su App Store per iPhone e iPad e anche per dispositivi Android da questa pagina di Google Play Store.