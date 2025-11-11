Window Glue, l’app che incolla due finestre su Mac

Non è l’utility dell’anno ma potrebbe migliorare la produttività di molti utenti Mac: Window Glue infatti fa una cosa soltanto, quella anticipata dal suo stesso nome, ma lo fa benissimo: ovvero incolla due finestre tra loro permettendo di spostarle e gestirle in maniera molto più ordinata, massimizzando il lavoro che si sta svolgendo in quel momento.

Mettiamo caso che avete aperto diverse finestre ma avete bisogno di prendere appunti su un video in riproduzione, potete incollare la finestra in cui è presente il filmato ad un’app per prendere appunti, in modo da averle sempre affiancate. Così se a un certo punto avete bisogno di passare anche solo temporaneamente ad un altro software, potete poi tornare a quel che stavate facendo mantenendo la stessa organizzazione.

Come funziona

Dopo aver cliccato sull’icona dell’app nella barra dei menu, va attivata la modalità cliccando su Add Glue. Dopodiché basterà trascinare una finestra vicino a un’altra: un indicatore luminoso segnalerà la posizione in cui le finestre si incolleranno. Rilasciando la finestra trascinata, si aggancerà automaticamente alla finestra vicina, mantenendo il collegamento fino a quando non si deciderà di separarle (per farlo basta agitare rapidamente una delle due).

Se volete fare tutto da tastiera, l’app utilizza il pulsante F9 per attivare e disattivare la modalità colla, mentre con ⇧+F9 si separano le due finestre agganciate.

La finestra che viene agganciata adatta automaticamente le proprie dimensioni a quelle dell’altra nel punto di contatto: se una finestra più piccola viene agganciata a una più grande, il lato unito si espande automaticamente al momento dell’adesione. Se invece è più grande, viene ridimensionata fino a coincidere con le dimensioni della finestra già presente.

Oltre a muoverle insieme quando se ne sposta una, è possibile regolare le dimensioni delle finestre in due modi:

Trascinando il bordo in cui sono unite , per ingrandire o ridurre lo spazio di lavoro di una delle due in funzione dell’altra.

, per ingrandire o ridurre lo spazio di lavoro di una delle due in funzione dell’altra. Trascinando uno degli altri lati, per aumentare o ridurre le dimensioni complessive di entrambe le finestre.

I limiti

La versione attuale è la numero 1.0.2 e quando si trascinano due finestre incollate si potrebbe verificare un leggero ritardo nel movimento della finestra agganciata. Inoltre l’app al momento non supporta il multischermo, perciò se si trascina una delle due finestre su un altro spazio di lavoro, la finestra agganciata non la seguirà.

Nonostante questo è sicuramente una piccola app molto utile per chi lavora al Mac su un solo desktop, magari su uno schermo di generose dimensioni, magari da affiancare ad applicazioni come Rectangle/Magnet per la gestione delle finestre e HotKey per richiamare al volo le app preferite.

Possiamo vederla come una alternativa molto leggera e minimale ad applicazioni come Moom/Lattix progettate per spazi di lavoro complessi in cui si agganciano tra loro e dispongono su porzioni specifiche dello schermo anche tre o più finestre contemporaneamente.

Dove scaricare e come installarla

Window Glue è localizzata anche in lingua italiana ed è distribuita dallo sviluppatore Andriy Konstantynov tramite il suo profilo GitHub.

Dopo aver scaricato il DMG è sufficiente aprirlo, trascinare l’app nella cartella Applicazioni e concedere i permessi di Accessibilità al primo avvio. Per usarla serve almeno macOS 13 Ventura.

