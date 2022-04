Wing di Alphabet inizia le consegne con droni a Dallas

Le consegne di droni avrebbero dovuto rivoluzionare la circolazione delle merci in città, con aziende come Amazon e Uber che hanno promesso in passato di avviare operazioni su larga scala, pronte per il prossimo futuro: nel frattempo Wing di Alphabet (Google) è tra le prime società ad annunciare l’avvio di un servizio commerciale di consegne tramite droni a Dallas in Texas. Ad oggi, la tecnologia si è concentrata principalmente su esperimenti su piccola scala, consegnando vaccini e sangue in località remote.

Negli Stati Uniti, la consegna dei droni è stata generalmente limitata alle città più piccole, dove l’uso del suolo è meno affollato e complesso. Alcune aziende non hanno registrato molti progressi, mentre Wing di Alphabet è stata in grado di accumulare una serie di successi, completando recentemente la sua consegna numero 200.000, operando in tre paesi: Stati Uniti, Finlandia e Australia. Il suo più grande successo è stato a Logan, in Australia: un sobborgo di Brisbane dove sono state effettuate oltre 50.000 delle consegne totali.

Wing sta testando il suo servizio nella periferia di Dallas dallo scorso anno e la decisione di lanciare un servizio commerciale di consegne tramite droni è un segno della crescente fiducia dell’azienda nella tecnologia:

Questa è una pietra miliare importante per la consegna di Wing e droni negli Stati Uniti

Proprio come la consociata Waymo, Wing si concentra sui miglioramenti incrementali prima di tirare la leva su un’implementazione su larga scala. L’azienda ha anche istituito una struttura alla stazione di Frisco, una destinazione di sviluppo misto e turismo locale a nord di Dallas. Quella struttura ha capacità di consegna e, secondo Wing, “sarà inizialmente dedicata all’esplorazione di nuovi casi d’uso, dimostrazioni della comunità e tour pubblici”.

I droni di Wing possono funzionare sia come aerei ad ala fissa che come elicotteri. A differenza dei droni per la consegna impiegati da Amazon, quelli Wing non hanno bisogno di atterrare per lasciare le merci. La flotta di Wing scende a un’altezza di 23 piedi, circa 7 metri, e poi abbassa i pacchetti su un cavo, rilasciandoli automaticamente a terra.

Gli utenti potranno ordinare prodotti da un ristretto numero di negozi locali che collaborano con Wing per le consegne tramite droni, tra cui Wallgreens, Blue Bell Creameries, Easyvet e Texas Health.

