Wing, ecco come Alphabet consegna pacchi con i droni

Il programma pilota è in corso a Christiansburg, in Virginia. Wing, startup di Alphabet, ha così iniziato ad effettuare consegne via drone nelle case degli utenti per la prima volta. Durante i test nella cittadina, i droni lasceranno i pacchi presso le abitazioni degli utenti, includendo farmaci da banco, snack e perfino regali.

Alphabet afferma che si tratta del primo servizio di consegna commerciale di droni nelle case del paese. Per lo scopo, la Federal Aviation Administration ha rilasciato a Wing un certificato apposito, che consente questa particolare tipologia di consegne aeree.

La società ha concesso l’autorizzazione per “consentire di sorvegliare più velivoli senza pilota che effettuano consegne commerciali al pubblico”. Stesso permesso è stato accordato, questo mese, anche a UPS, che ha ricevuto la certificazione FAA per le consegne commerciali, anche se al momento rimarrà concentrata solo per finalità sanitarie, con consegne previste in ospedali e nei campus medici.

Gli abitanti di Christiansburg potranno ordinare merci da Walgreens o Sugar Magnolia attraverso l’app Wing, mentre un drone lascerà il pacco in una posizione predeterminata, che sia nel cortile di casa o nel vialetto. I clienti potranno anche optare per le consegne FedEx Express effettuate dal drone. Dopo i test tramite programma pilota, le consegne Wing via drone si espanderanno anche in Australia e in Finlandia.

E’ già da diversi anni che le società fanno a gara per accaparrarsi il business delle consegne aeree. Amazon, in questo, è stata una delle prime, anche se comunque si è sempre trattato di esperimenti isolati, mentre Wing è la prima che effettua tali consegne presso le abitazioni dei clienti. In passato, ricordiamo, ad un drone è stato anche affidato il trasporto d’urgenza di un rene per un trapianto.