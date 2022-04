Decoder Digitale Terrestre, Edision ha una gamma per tutte le esigenze

Lo switch off TV avanza, e come sottolineato in questo articolo, in molti saranno chiamati a cambiare televisore per continuare a guardare la TV. C’è, però, una soluzione meno drastica, ossia quella di acquistare un semplice decoder per continuare a vedere canali HD e non temere lo switch off definitivo. In questo articolo vi rinfreschiamo le offerte di Edision, uno dei brand più noti in ambito decoder digitale terrestre, che offre diversi modelli, con caratteristiche differenti e adatti a diverse esigenze.

Tra i modelli più economici del brand PING T2/C, un ricevitore terrestre e via cavo Full HD con supporto DVB-T2/C, oltre che ai codec H.265/HEVC 10bit. In confezione anche il telecomando 2in1, per poter controllare TV e decoder, che integra anche un lettore di schede, porta LAN, HDMI, SCART, S/PDIF, IR, RS232, oltre a disporre di due ingressi USB. Grazie al supporto LAN 100Mbps offre accesso ad applicazioni come YouTube, Stalker TV, Xtream, WebTV, Shoutcast, Dailymotion, meteo e aggiornamenti software online. Su Amazon costa 39,90 euro.

Se volete qualcosa di più sofisticato, il brand offre OS NINO PRO S2X+T2-C, un ricevitore Full HD E2, dotato di un sintonizzatore Multi Stream e Blindscan. Oltre alla scatola in alluminio particolarmente compatta e al telecomando in alluminio, l’OS NINO PRO è anche disponibile in 4 eleganti colori e offre sintonizzatore DVB-S2X, sintonizzatore DVB-T2-C, uscita HDMI, 2 USB, lettore di schede, Bluetooth e WLAN integrati, un ingresso LAN e un telecomando universale 2in1. Al suo interno un processore 742MHz Dual-Core e il supporto al lettore di schede per ricevere la pay TV. Costa 92 euro su Amazon.

Salendo ancora di prezzo e qualità, OS MINI 4K S2X, un ricevitore SAT UHD 4K E2 Linux H.265-HEVC, dotato di un sintonizzatore Multi-stream e supporto Blind Scan. L’OS MINI 4K offre sintonizzatore S2X, uscita HDMI 2.0, lettore di schede, 2 USB, un ingresso LAN e un telecomando universale 2in1. Propone una risoluzione ad altissima definizione fino a 2160p e integra il processore ARM Dual Core ARM 1.5GHz, progettato per essere un fedele e veloce compagno per la TV, con tanto di supporto Browser Web e HbbTV e funzione di media Player 4K UHD. Costa 118 euro su Amazon.

Una via di mezzo potrebbe essere OS NINO+ S2, il ricevitore SAT Full HD E2 Linux con supporto H.265-HEVC, con una scatola particolarmente compatta e sistema operativo NINO+ S2 che offre e supporta un’uscita HDMI, un lettore di schede, 2 USB, un ingresso LAN e un telecomando universale 2 in 1 liberamente programmabile per la TV, oltre ad essere anche pre-programmato con le funzioni più importanti per TV Samsung ed LG. Offre una risoluzione fino a 1080p. Al suo interno il processore Dual Core 742 MHz, supporto per lettore di schede per ricevere la pay TV e funzione di media player Full HD per file MKV, AVI, MP3, e AC3. Costa 75 euro su Amazon e si acquista da qui.

PICCOLLO S2+T2-C è, invece, il ricevitore Combo Full HD H.265-HEVC 10bit con lettore di schede e slot CI, che supporta naturalmente il DVB-S2, DVB-T2-C, ha un telecomando 2in1, e non rinuncia a connettività LAN, HDMI, RCA, S-PDIF, e alle 2 USB. Il PICCOLLO S2 + T2-C offre tempi di commutazione rapidi, supporta anche la nuova tecnologia di ricezione H.265-HEVC e tramite connessione LAN già integrata permette di aprire applicazioni come YouTube, RSS, e Meteo.

Anche in questo caso offre il lettore di schede e slot CI per Pay TV. Su Amazon si acquista a circa 56 euro.

Di seguito una scheda riepilogativa con tutte le caratteristiche a confronto dei modelli sopra elencati:

Qui sotto le offerte attuali dei prodotti su Amazon.

Decoder DVB-T2 HD EDISION PING T2/C Ricevitore Digitale Terrestre H265 HEVC 10 Bit Bonus TV, 2xUSB, HDMI, SCART, LAN, Sensore IR, RS232, Supporto USB WiFi, Telecomando Universale 2in1, Main 10 In offerta a 29,90 € – invece di 39,90 €

sconto 25% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Edision OS MINI 4K S2X, E2 Linux 4? UHD, DVB-S2X ricevitore MULTI STREAM, BLIND SCAN, T2MI Tuner In offerta a 118,90 € – invece di 139,90 €

sconto 15% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Edision OS Nino + Full HD Linux E2 Combo Ricevitore H.265/HEVC (1 X DVB-S2, 1 X DVB-T2/C, Wi-Fi integrato, Bluetooth integrata, 2 X USB, HDMI, LAN, Linux, lettore di schede) nero In offerta a 84,90 € – invece di 99,90 €

sconto 15% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Edision OS Nino Pro Full HD Linux E2 Combo Ricevitore H265 HEVC (DVBS2, DVBT2/C, MultiStream, Blind Scan, WLAN Onboard, Bluetooth Onboard, 2XUSB, HDMI, LAN, Linux, lettore di schede), Bianco In offerta a 92,90 € – invece di 114,90 €

sconto 19% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Edision OS NINO+ DVB-S2 Full HD Linux E2 Sat Ricevitore H265/HEVC (1x DVB-S2, 2X USB, HDMI, LAN, Linux, lettore di schede, 1080p) In offerta a 75,90 € – invece di 91,90 €

sconto 17% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Edision PICCOLLINO S2+T2/C, ricevitore combo H265/HEVC 10 Bit (DVB-S2, DVB-T/T2, DVB-C), full HD, USB, colore nero In offerta a 47,90 € – invece di 57,90 €

sconto 17% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire