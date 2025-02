Non solo Siri, anche Amazon in ritardo con Alexa di nuova generazione

Pubblicità

Pochi giorni addietro il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg ha riferito che l’attesa versione rinnovata di Siri è in ritardo rispetto alla tabella di marcia prevista, e che Apple si è trovata a dover affrontare problemi vari e alcuni bug, ed è stata per ora costretta a rimandare o limitare alcune funzionalità previste.

In precedenza Apple aveva riferito di importanti miglioramenti in arrivo per Siri, inclusa la possibilità di sfruttare dati degli utenti per rispondere meglio alle domande e compiere azioni, controllare meglio varie app, comprendere cosa c’è sullo schermo dell’utente e tenere conto di quest’ultimo contesto per offrire un servizio migliore agli utenti.

Apple si è scontrata con alcune difficoltà che probabilmente la obbligheranno a rimandare di qualche mese il rilascio della nuova Siri ma anche Amazon (che da tempo lavora su una nuova versione di Alexa) sta a quanto pare riscontrando problemi.

Il Washington Post riferisce che la versione “smart” e “più colloquiale” di Alexa non sarà disponibile prima della fine di marzo o anche dopo, se tutto va bene un anno e mezzo dopo rispetto a quanto in precedenza previsto, promettendo novità che dovrebbero permettere ad Alexa di competere con chatbot come ChatGPT di OpenAI. In documenti interni di Amazon esaminati dal Washington Post si fa riferimento a nuove funzionalità in abbonamento, con l’AI della nuova Alexa in grado di mostrare una sorta di personalità, ricordare conversazioni, eseguire compiti quali ordinare cibo da asporto e chiamare un taxi (alcune delle nuove funzionalità sono simili a quelle in precedenza offerte in partnership con aziende quali Grubhub e Uber).

La versione aggiornata di Alexa con funzionalità AI è stata a quanto pare rimandata per via di problemi riscontrati con le risposte. Amazon vuole offrire un prodotto ben collaudato e funzionante, tenendo conto anche del fatto che il brand Alexa ha dieci anni e l’azienda non vuole rischiare di perdere la fiducia dei clienti, presentando un prodotto inaffidabile.

Secondo indiscrezioni circolate ad agosto 2024, il “cervello” della nuova Alexa dovrebbe essere cè Claude, modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) creato da Anthropic e in grado di offrire funzionalità molto più avanzate rispetto a quelle attualmente disponibili con Alexa.

