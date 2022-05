Apple invita altri sviluppatori in Apple Park per WWDC 2022

Per gli sviluppatori che hanno compilato il modulo per partecipare alla WWDC 2022, c’è ancora la possibilità che Apple possa accettare la candidatura. Secondo le indiscrezioni la multinazionale di Cupertino starebbe spedendo altri inviti proprio in queste ore nell’intento di trovare un’occupazione per i posti che sono stati rifiutati o non confermati alla prima selezione.

Alcuni sviluppatori che in precedenza si erano scritti e che poi sono stati selezionati da Apple pare non abbiano risposto alla email di conferma o, per altri motivi, abbiano deciso di rifiutare l’invito, sicché l’azienda continuerà a smistare le candidature e a selezionare i più meritevoli fino a quando tutti i posti non saranno stati confermati.

L’evento, lo ricordiamo, avrà luogo il 6 giugno in Apple Park a Cupertino e, dopo due anni di pandemia, alcuni sviluppatori potranno di nuovo partecipare fisicamente all’evento.

Sebbene l’evento di apertura delle ore 19:00 italiane sarà ancora una volta pre-registrato e trasmesso in streaming in tutto il mondo (a proposito: macitynet come da 26 anni a questa parte, lo tradurrà in diretta da questa pagina), i fortunati presenti nel campus lo seguiranno da un’apposita sala e, successivamente, potranno seguire gli altri eventi in programma in presenza all’interno del nuovo Developer Center, costruito proprio durante questi ultimi anni di “pausa” per gli eventi in presenza.

Trattandosi di una nuova struttura non si sa molto altro, né di cosa ha preparato Apple al suo interno né di come si svolgerà la visita. Apple ha chiuso le iscrizioni per la WWDC 2022 mercoledì 11 maggio e ha inviato una mail agli sviluppatori selezionati il giorno successivo: avevano tempo fino al 18 maggio per confermare l’invito, ma alcuni di questi per i motivi sopracitati non hanno risposto alla mail, perciò ci sarà un altro giro di selezione.

L’evento infatti è infatti a numero chiuso, in parte anche per limitare proprio i contagi da coronavirus, sebbene per poter accedere sia necesario fornire la prova di un test COVID-19 negativo non più di tre giorni prima dell’evento (l’uso delle mascherine invece per il momento è facoltativo).

