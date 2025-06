Evento Apple 9 Giugno 2025, la diretta di Macitynet è iniziata

Alle ore 19:00 inizia l’attesissima WWDC25, ma la diretta di Macitynet è già attiva (qui). In attesa che Tim Cook e i dirigenti di Cupertino lancino il loro filmato di presentazione da Apple Park per presentare tutte le novità, lettori e appassionati possono condividere speranze e attese e porre domande alla redazione.

Dalle ore 18:30 sarà possibile collegarsi alla pagina della nostra diretta per spulciare i primi commenti in attesa dell’evento vero e proprio: alle 19:00 lasceremo invece campo completo alla trascrizione in diretta in italiano di tutti i nuovi prodotti Apple e le altre novità in arrivo dalla Mela.

Per chi va di fretta

Ecco una serie di link e informazioni utili per prepararsi alla WWDC25.

Ore 19:00 inizio della LIVE di Apple (qui tutte le opzioni per seguirla)

inizio della LIVE di (qui tutte le opzioni per seguirla) Ore 18:30 inizio diretta di Macitynet (la troverete qui)

inizio diretta di (la troverete qui) Tutti gli annunci , le novità , gli approfondimenti in contemporanea all’evento e a seguire sulla HOMEPAGE di Macitynet (aggiornatela di tanto in tanto per caricare i nuovi contenuti)

, le , gli in contemporanea all’evento e a seguire sulla HOMEPAGE di Macitynet (aggiornatela di tanto in tanto per caricare i nuovi contenuti) Poca AI alla WWDC25 (approfondimento)

alla WWDC25 (approfondimento) Previsioni sulla WWDC25 (approfondimento)

Cosa aspettarsi dalla WWDC25

Dopo il grande evento incentrato sull’Intelligenza Artificiale dello scorso anno nel corso del quale al centro c’è stata l’Intelligenza Artificiale e dopo la serie di passi indietro cui Apple è stata costretta, non solo l’AI non sarà il fuoco centrale dell’evento ma è molto probabile che Cupertino sia decisa a tenere un certo tono minimalista su tutto l’evento.

L’edizione del 2025 potrebbe comunque passare alla storia per un risvolto particolare, diremmo estetico parlando in senso lato. Apple dovrebbe mettere in atto una nuova fase storica per i suoi sistemi operativi, cambiandone e unificandone il nome ma anche e soprattutto cambiandone il volto con una nuova interfaccia destinata a segnare i prossimi anni.

Di questo e molto altro abbiamo parlato in questo articolo, che vi invitiamo a leggere per farvi un’idea di quel che sta per salire, virtualmente parlando, sul palcoscenico di Apple.

Come seguire l’evento in diretta (e non)

Ad ogni modo da decenni l’intero keynote e tutti i principali annunci saranno tradotti in italiano dalla nostra redazione nella diretta di Macitynet praticamente in tempo reale: in questo modo è possibile seguire l’evento per chiunque, anche per chi non può seguire lo streaming video dell’evento o non ha dimestichezza con la lingua inglese.

Sempre in contemporanea con l’evento, le novità principali saranno trattate in articoli e approfondimenti che potrete sfogliare a partire dalla homepage del nostro sito, con aggiornamenti che continueranno al termine della diretta e nei giorni successivi.

Con questo articolo vi avvisiamo comunque del fatto che la nostra diretta è già attiva e potete seguirla fin da subito a partire da questa pagina.