Xbox Game Pass chiude l’estate con il botto: tutti i giochi gratuiti di questo mese

Microsoft aggiorna Xbox Game Pass con titoli per famiglie e appassionati di action-RPG, con bonus esclusivi per gli abbonati.

Il mondo di Xbox Game Pass continua a crescere, e oggi gli abbonati possono godersi due nuovi giochi che spaziano dalla leggerezza per famiglie all’avventura action-RPG. Microsoft dimostra ancora una volta di voler offrire contenuti per tutti, bilanciando titoli pensati per i più piccoli con esperienze più complesse per i giocatori più esperti.

Non mancano le sorprese, oltre ai due giochi principali, alcuni titoli free-to-play offrono vantaggi esclusivi per chi possiede Game Pass Ultimate o PC Game Pass. Questa strategia rappresenta un’evoluzione significativa del servizio, che non si limita più a mettere a disposizione giochi completi, ma cerca di creare esperienze sempre più coinvolgenti e ricorrenti per la community.

Anticipazioni dei nuovi giochi disponibili su Xbox Game Pass

Tra le novità principali c’è Peppa Pig: World Adventures, disponibile su Series XS, PC e Cloud. Il titolo offre un’esperienza più ampia rispetto ai precedenti giochi del celebre maialino rosa, i giocatori potranno esplorare luoghi iconici come Hollywood Boulevard, scalare la Torre Eiffel o preparare pizze in Italia. Il gioco include più missioni, personaggi e possibilità di personalizzazione della casa di famiglia, rendendo l’avventura adatta a genitori e bambini che vogliono divertirsi insieme.

Accanto a questo arriva Visions of Mana, l’ultimo capitolo della storica saga Square Enix. Il gioco segue le avventure di Val, giovane guardiano delle anime, in un viaggio che combina azione frenetica ed esplorazione di un mondo 3D semi-aperto, ricco di colori e atmosfere classiche della serie. Gli abbonati potranno affrontare nemici temibili e incontrare alleati inaspettati, godendo di un’esperienza narrativa e tecnica aggiornata per le console di nuova generazione.

In aggiunta, durante il Tokyo Game Show è stato annunciato Terminull Brigade, un titolo free-to-play disponibile esclusivamente su PC. Pur essendo gratuito, chi possiede Game Pass Ultimate o PC Game Pass può accedere a contenuti bonus esclusivi, come equipaggiamenti stagionali e vantaggi nel “Nullverse”. Questa scelta riflette la volontà di Microsoft di rendere Game Pass più coinvolgente, offrendo benefici anche per i giochi gratuiti e stimolando la partecipazione continua degli abbonati.

Con questo aggiornamento, Xbox Game Pass conferma la sua strategia di diversificare l’offerta: dai giochi semplici e colorati, fino alle esperienze competitive. Il servizio continua a rappresentare un ecosistema variegato, capace di soddisfare ogni tipo di giocatore e di mantenere sempre alta l’attenzione degli abbonati.