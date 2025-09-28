macOS Tahoe, come disattivare in Safari il colore di sfondo nella barra dei pannelli

Tra le novità di macOS 26 Tahoe c’è la versione aggiornata di Safari che offre un’esperienza rinnovata con pannelli dai profili arrotondati che sembrano fluttuare nella barra degli strumenti e la barra laterale si arricchisce di nuove sezioni.
La barra dei pannelli di Safari si adegua alla grafica del sito visitato e potrebbe in alcuni casi apparire poco leggibile.
Se non gradite la colorazione mostrata nella barra dei pannelli con alcuni siti, potete disattivare questa funzionalità. Ecco come fare:
- Aprite Safari
- Selezionate dal menu “Safari” la voce “Impostazioni”
- Selezionate la sezione “Pannelli” e da qui deselezionate la voce “Mostra colore nella barra dei pannelli”.
Se l’opzione è attiva, verrà utilizzato lo sfondo del sito web attivo come colore di sfondo per la barra dei pannelli.
Questa preferenza consente di adattare Safari, attivando o meno un comportamento che lo rende più simile alle precedenti versioni del browser.
Una opzione simile è presente anche in iOS: basta aprire Impostazioni > App > Safari e da qui selezionare o no la voce “Applica colorazione dei siti web” nella sezione “Pannelli”.
