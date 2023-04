Xbox mini Keystone riappare alle spalle di Phil Spencer

L’anno scorso Microsoft presentò un concept di console cloud chiamata Keystone: l’idea iniziale successivamente accantonata, sembra aver preso nuovamente piede nelle ultime settimane: addirittura, la console in versione mini appare nuovamente alle spalle del capo di Xbox, Phil Spencer, posizionata proprio su una mensole.

L’apparizione fugace è arrivata quando il CEO di Microsoft Gaming, Phil Spencer, ha annunciato che Xbox Game Pass per PC sarà lanciato in 40 nuovi nazioni, estendendo notevolmente la presenza del servizio. Game Pass per PC offre una vasta scelta di giochi, da eseguire anche tramite il cloud gaming di Xbox. Microsoft sta investendo molto sul cloud gaming e promette di consentire alle future versioni di eseguire qualsiasi gioco di proprietà dell’utente dai suoi enormi data center Azure sparsi in tutto il mondo.

Per annunciare l’espansione di PC Game Pass, Spencer si è rivolto a YouTube con un breve video, ringraziando i giocatori per il loro continuo supporto. Tuttavia, i fan di Xbox hanno notato che sulla ormai celebre mensola alle spalle del dirigente c’era anche un prototipo di Xbox mini nome in codice Keystone.

Le immagini sono inconfondibili e mostrano una piccola console bianca, con tanto di logo Xbox sul frontale e una porta USB di tipo A per controller, accessori di ricarica e chissà cos’altro. Keystone era un dispositivo quasi tascabile nell’idea di Microsoft, in grado di eseguire soltanto l’app Xbox Game Pass, già disponibile su alcune TV. Microsoft sembra aver riportato la console al disegno originale, con l’aggiunta del supporto per le app di terze parti come Netflix, YouTube e altri servizi.

Non è ancora chiaro se Keystone 2.0 arriverà sul mercato, ma questo è senz’altro un indizio che il progetto stia continuando. Già più volte in passato Spencer ha anticipato prodotti imminenti sulla sua mensola in video e interviste precedenti, tra cui Xbox Series S. La comparsa di Keystone sulla mensola è un indizio che il progetto è vivo e vegeto, tanto che potrebbe essere presentato al prossimo Xbox Showcase nel giugno 2023.

