Microsoft Keystone offrirà giochi Xbox in streaming, la foto

Nome e funzioni circolano da tempo, ma ora per la prima volta Phil Spencer, responsabile Xbox di Microsoft, mostra in foto (e solo in parte) l’aspetto di Microsoft Keystone, il primo dispositivo compatto da collegare al televisore per giocare ai titoli dell’intero catalogo Xbox, serviti tramite la piattaforma streaming Xbox Cloud Gaming.

Fin da quando sentiamo parlare di questo dispositivo, prima ancora che emergesse il nome in codice Keystone, tutti pensavano a una chiavetta con connettore HDMI, simile a Fire TV e dongle simili. In realtà dalla prima foto emerge che Microsoft Keystone avrà probabilmente l’aspetto di una piccola scatola oppure di un disco compatto che si collegherà ai televisori tramite cavo HDMI.

Microsoft ci sta ancora lavorando, ma dato che viene pubblicata la prima foto, per il momento è lecito presumere che questo sarà l’aspetto definitivo. Nel frattempo i giochi del catalogo Xbox Cloud Gaming funzionano già in streaming in risoluzione 1080p Full HD e fino a 60 frame al secondo (FPS) tramite l’app Xbox TV rilasciata per televisori e monitor Samsung del 2022.

Si prevede che anche Microsoft Keystone renderà possibili i giochi Xbox Cloud Gaming in streaming su televisori e monitor meno recenti e di qualsiasi marchio e modello, con la stessa risoluzione e FPS. Oltre a una interfaccia agile e leggera per consultare il catalogo dei titoli disponibili e arrivare rapidamente ai giochi desiderati, si prevede che Microsoft Keystone possa offrire anche app Netflix e altri servizi di streaming simili.

Nel momento in cui scriviamo Microsoft non ha confermato o commentato ufficialmente la prima foto di Keystone. Ma è come se l’avesse fatto tramite un post dell’account Twitter ufficiale di Xbox, a commento di Phil Spenser e della foto. Riportiamo il testo del messaggio tradotto in Italiano «Cosa abbiamo detto sul mettere vecchi prototipi sullo scaffale del tuo capo». E poi ancora «È una grande strizzatina d’occhio, una spintarella se mai ne ho vista una».