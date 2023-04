Da Loewe i vestiti stile Minecraft per vivere in pixel art

Se il vostro guardaroba richiede novità e un tocco di originalità, senza badare troppo al prezzo, potreste prendere in considerazione vestiti e capi di abbigliamento in stile pixel art: Loewe, azienda spagnola di lusso nel mondo della moda, sta commercializzando capi di abbigliamento con effetto pixel, già presentati sulla passerella della Settimana della Moda di Parigi dello scorso autunno, nella collezione denominata Pixel.

La linea comprende capi di abbigliamento come una felpa celeste per bambini, una gonna e una maglietta, nonché accessori come una borsa a mano, come segnala The Verge. Se avete un budget limitato, il prodotto meno costoso è una maglietta con il logo sfocato di Loewe, che viene venduto a 590 dollari.

Ma se puntate a un look interamente pixel art con i capi di Loewe il conto rischia di diventare presto molto salato. La felpa pixellata è proposta a 1.900 euro, stesso prezzo per i pantaloni, mentre la borsetta Puzzle Edge costa 2.700€. Fedele al suo stile, Loewe dichiara che gli acquisti arriveranno all’interno di buste e confezioni anche queste rigorosamente pixelate in edizione limitata.

La sfilata di Loewe dell’anno scorso ha concluso un ciclo in cui i marchi di moda di alta gamma hanno abbracciato l’entusiasmo per il web, realtà aumentata e virtuale. Gucci ha creato una presenza su Roblox a Gucci Town, vendendo oggetti digitali come abbigliamento e borse che esistono solo nel gioco. Balenciaga ha creato skin per Fortnite, per poi firmare capi d’abbigliamento fisici.

Tra tutte le trovate legate alla moda e ispirate da tecnologia e metaverso, questa di Loewe, sotto la guida creativa di Jonathan Anderson, sembra essere comunque la più interessante. Se non altro perché i vestiti stile Minecraft non sono venduti come oggetto digitale o un NFT che potrebbero presto diventare inutili. Invece, si tratta comunque di capi fisici, che per quanto originali, e per alcuni anche discutibili, potrebbero trovare comunque il favore di parte del pubblico.

Resta da provare la vestibilità di questi capi un po’ spigolosi a vedersi, anche se di certo il prezzo non li renderà accessibili ai più. Ad ogni modo l’effetto che restituiscono è notevole, intrigante per chiunque sia appassionato di pixel art: questi abiti rimandano subito anche a Minecraft che ha contribuito moltissimo a riportare in auge la grafica cubettosa degli albori di computer e videogiochi.