La nuova Xbox Project Scarlett arriva nel 2020 con giochi 8K a 120 frame al secondo

Con l’avvento dei videogiochi in streaming, in primis Google Stadia che arriva a novembre, molti cominciavano a dubitare sulla nuova generazione di console, ma dall’E3 di Los Angeles Microsoft azzera ogni dubbio annunciando Xbox Project Scarlett,

nome in codice della nuova Xbox che arriverà nel 2020.

Naturalmente la multinazionale di Redmond non ha svelato ogni dettaglio, ma specifiche e caratteristiche principali anticipano una macchina potente, sulla carta in grado di supportare diverse generazioni di nuovi titoli in arrivo per gli anni a venire. Questo perché al momento Microsoft ritiene che prestazioni e velocità delle connessioni Internet nel mondo non siano sufficienti per la maggior parte degli utenti per poter sfruttare i videogiochi in streaming.

Così ancora per la prossima generazione in arrivo Xbox Project Scarlett punta su specifiche hardware top per offrire la migliore esperienza possibile per i videogiocatori. La macchina funzionerà grazie a un processore AMD progettato ad hoc, abbinato a memorie GDDR6. Per assicurare tempi di caricamento rapidi il tradizionale disco fisso a piatti rotanti verrà sostituito da una unità SSD di nuova generazione.

Prosegue così la collaborazione tra Microsoft e AMD in campo console che dura da oltre 10 anni. Il nuovo processore AMD dedicato per la console è basato sulla tecnologia Ryzen Zen2 e sull’architettura grafica RDNA Navi.

I dirigenti di Redmond dichiarano che la nuova Xbox Project Scarlett sarà 4 volte più potente dell’attuale Xbox più performante Xbox One X. Questo permetterà di giocare a videogiochi in grafica 8K e fino a 120 frame al secondo. Non viene specificato però se la frequenza di aggiornamento dei frame sarà fissa a questo elevato livello o se invece sarà variabile e soprattutto se i 120 FPS valgono anche per la risoluzione 8K o solamente per impostazioni inferiori.

I numerosi appassionati di Halo possono già segnare un appuntamento a calendario perché la nuova Xbox Project Scarlett sarà lanciata nel 2020 in abbinamento a un nuovo capitolo della fortunata saga di sparattutto fantascientifico Halo Infinite.

Il nome ufficiale di Xbox Project Scarlett, altri dettagli, il prezzo e anche più informazioni su Halo Infinite saranno svelati nei prossimi mesi. La guerra per la console dominante proseguirà anche nel 2020 perché Sony ha già annunciato che ci sarà una Playstation 5.