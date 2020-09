Xbox su iPhone e iPad? Si può fare con Xbox remote play su iOS

Solo pochi giorni dopo aver aperto la riproduzione remota dei giochi Xbox agli utenti Android, Microsoft ha confermato che sta testando la funzionalità anche sui dispositivi iOS. Si tratta di una funzione completamente diversa rispetto a xCloud, perché qui i giochi da riprodurre su dispositivo mobile, sono quelli già acquistati e scaricati sulla console.

Tom Warren di The Verge ha dato un’occhiata alla nuova app Xbox in versione beta e funziona proprio come ci si aspetterebbe: si connette direttamente alla Xbox One (o alle prossime Xbox Series X e S) e consente di riprodurre tutto ciò che è già installato sulla propria console. Per essere chiari, questo diverso dal servizio xCloud di Microsoft che invece consente di giocare a titoli in streaming, non presenti sulla console.

E così, la nuova app Xbox per iOS porterà finalmente i titoli Xbox su iPhone e iPad, e da quanto afferma la fonte sembra essere già piuttosto stabile e dunque potrebbe arrivare su App Store molto presto.

Microsoft non ha specificato nulla sulla disponibilità, ma si spera che arrivi in ​​tempo affinché i possessori di Xbox Series X e S possano giocare ai nuovi titoli next gen anche in mobilità.

Ricordiamo che Apple ha recentemente allentato le regole di App Store, anche se nella ma nuova versione rimangono limiti e restrizioni per i servizi di giochi in streaming, in particolare imponendo che ogni gioco incluso nel servizio sia disponibile anche come app singola su App Store, questo per assicurare che ogni software venga sottoposto alla procedura di controllo e approvazione di Cupertino. Resta da capire come queste regole possano essere rispettate da Microsoft.

