Lunar Cruiser è il fantascientifico veicolo lunare giapponese

La JAXA (Agenzia Aerospaziale Giapponese) e Toyota Motor Corporation hanno recentemente annunciato il nome del veicolo lunare pressurizzato sul quale stanno conducendo ricerche congiunte: si chiamerà Lunar Cruiser. Il veicolo sfrutta le tecnologie dei motori elettrici a celle a combustibile (FCEV).

Il nome Lunar Cruiser è stato scelto come richiamo al Toyota Land Cruiser, familiare al pubblico e sinonimo di qualità, durevolezza e affidabilità; un veicolo che deve servire alle persone per ‘tornare indietro sane e salve’; elementi che si vogliono ricreare anche per il veicolo lunare, soprattutto in considerazione del fatto che dovrà affrontare il difficile viaggio sulla superficie lunare.

A giugno 2019, Jaxa e Toyota hanno firmato un accordo di Ricerca congiunta per la produzione del veicolo lunare pressurizzato con equipaggio, con una data prevista per il lancio nella seconda metà dell’attuale decennio. Insieme, stanno lavorando per produrre entro i primi mesi del 2021 componenti di prova per ogni elemento tecnologico, per la realizzazione del prototipo lunare. Il lavoro prevede simulazioni per confermare le prestazioni di potenza e dissipazione del calore durante la guida, la produzione e la verifica degli pneumatici prototipo e l’utilizzo della realtà virtuale e di modelli in scala reale per valutare il layout delle attrezzature nella cabina del Lunar Cruiser.

Nei loro sforzi di identificare nuovi partner per il “Team Japan”, Jaxa e Toyota hanno avviato incontri di studio e confronto con diverse aziende sul tema: “una società futura che sperimenta veicoli lunari” (Team Japan Study Meeting). Nel confronto sulle possibili sfide associate alla creazione di una ‘società lunare’ è emerso come questo veicolo possa diventare il punto di partenza di tale visione futura.

Le due aziende in questione riferiscono di voler mettere a frutto le conoscenze, l’esperienza e le capacità tecnologiche dalle aziende appartenenti a settori diversi e parte del “Team Japan”, per realizzare il sogno di sostenere attività continue sulla Luna.

