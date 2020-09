XGIMI MoGo Pro+, arriva l’edizione Plus del videoproiettore Smart

Attiva, distributore italiano di prodotti per l’elettronica di consumo, annuncia l’arrivo sul nostro mercato di XGIMI MoGo Pro+. Si tratta di un proiettore portatile basato su Android TV innanzitutto molto leggero: pesa meno di un chilo, è alto appena 14,7 cm e, nonostante le dimensioni compatte, proietta immagini di qualità Full HD fino a 100 pollici di diagonale, corrispondenti a 4 TV da 50″.

Rispetto a MoGo Pro, che la nostra redazione ha avuto modo di provare poche settimane fa (qui trovate la recensione), la versione “plus” dispone della funzione di correzione trapezoidale automatica, sia in verticale che in orizzontale, di un autofocus laser molto veloce, di uno stand integrato che consente una leggera inclinazione dell’apparecchio senza accessori esterni e di una batteria molto più capiente (da 10.400 mAh a 12.400 mAh), per un’autonomia massima che può superare le 4 ore di video o le 8 ore di musica.

Tutte queste novità si adattano a un prodotto che vuole assicurare i benefici della videoproiezione portatile eliminando tutto ciò che può incidere negativamente sull’esperienza come, appunto, tempi di installazione e setup. In definitiva XGIMI MoGo+ è un centro multimediale col quale gustarsi una serie TV in streaming, giocare con un videogame o ascoltare un po’ di musica senza bisogno di portare con sé console, lettori Blu-ray o altre sorgenti.

Grazie al Wi-Fi e ad Android TV integrato, infatti, è possibile scegliere tra oltre 700.000 applicazioni presenti nello store, installando nella memoria interna quelle che più si addicono alle proprie esigenze; inoltre, con Chromecast è possibile condividere senza fili i contenuti dello smartphone. La stessa qualità la si ritrova poi nel comparto sonoro, laddove MoGo Pro+ segue le orme dei suoi predecessori e propone un sistema Harman Kardon regolato in modo professionale tramite la Gold Ear Philosophy e in grado di garantire una qualità audio elevata a prescindere dalla sorgente e dal genere musicale. La connettività Bluetooth e il cavo da 3,5mm lo rendono infine anche un ottimo speaker portatile.

Come dicevamo è distribuito in Italia da Attiva. Sarà disponibile da metà ottobre al prezzo di 649 euro.