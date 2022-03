Xiaomi 12, ecco dove acquistarli già in offerta da 625 euro

Appena presentati per il mercato Europeo, la nuova serie di Xiaomi 12 è già in vendita, e per di più a prezzi in offerta più bassi di quelli appena presentati. Si parte da 624 euro per il modello 12 X. Ecco tutti i link per gli acquisti.

Il primo dispositivo della famiglia 12 è Xiaomi 12 standard, che il colosso cinese ha comunque tenuto a identificare come primo “flagship”. Tra i punti di forza di questo dispositivo il processore Snapdragon 8 Gen 1, affiancato a 8 o 12 GB di RAM, e una ROM da 128 o 256 GB.

A livello fotocamere propone tre obiettivi sul posteriore con un sensore da 50 MP. La batteria che vi poterà certamente a sera è da 4.500 mAh con ricarica rapida da 67 W. Ancora, tra i punti di forza lo schermo AMOLED da 6,28 pollici, con tecnologia OLED e risoluzione 1080 x 2400 con frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Xiaomi 12 parte da 810 euro nella versione 8+128 GB, e si acquista a partire da questo indirizzo nelle colorazioni nera, blu e purple.

Xiaomi 12 Pro, invece, è la versione dedicata ai “Pros” come li ha definiti Xiaomi durante la presentazione. Condivide con il modello standard il processore topo di gamma Snapdragon 8 Gen 1, mia potenzia il reparto multimediale con un triplo sensore da 50 MP. Inoltre, anche la ricarica risulta essere potenziata, con il supporto a 120W, e possibilità di ricaricare in Boost Mode il terminale in appena 18 minuiti.

Si tratta di un terminale con schermo AMOLED da 6,73 pollici con risoluzione 1440 x 3200 e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Anche in questo caso è possibile acquistarlo in configurazioni fino a 12 GB di RAM, e fino a 256 GB di spazio di archiviazione.

Ultimo, ma non ultimo, Xiaomi 12X, l’entry leverà per così dire, anche se in realtà si tratta a tutti gli effetti di uno Xiaomi 12, ma con processore Snapdragon 870. Un ottimo modo per risparmiare, e avere comunque tra le mani uno smartphone particolarmente potente.