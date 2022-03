iPhone 14 Pro appare nelle prime immagini CAD

Una nuova serie di presunti CAD 3D di iPhone 14 Pro mostrano in dettaglio come potrebbe essere il prossimo terminale top di Apple, confermando alcune indiscrezioni del passato, comprese quelle che volevano l’abbandono della tacca frontale, in favore di due fori sul display anteriore.

E’ dal lancio di iPhone 13 che si è iniziato a parlare di iPhone 14, con particolare attenzione al modello Pro che, quest’anno, potrebbe presentare maggiore differenza rispetto ai modelli standard. Adesso arrivano anche le prima immagini CAD.

Secondo 91mobiles, iPhone 14 Pro sfoggerà un nuovo design, ma solo nella parte anteriore, dove sparirebbe la tacca, già ridimensionata da Apple con l’ultima serie di iPhone 13, in favore di due ritagli: uno circolare, e l’altro ovale, a forma di pillola. Sul posteriore, invece, lo sbalzo di spessore per le fotocamere sarebbe ancora molto pronunciato, forse di più rispetto all’attuale serie, nonostante alcune voci passate, secondo cui Apple avrebbe deciso di appiattire le fotocamere a livello della scocca.

Per quel che concerne il versante multimediale, le indiscrezioni puntano sul fatto che Apple stia lavorando su lenti periscopiche, tecnologia che potrebbe portare, almeno potenzialmente, a un design più sottile. Tuttavia, se queste immagini CAD dovessero rivelarsi poi corrette, iPhone 14 Pro non sembrerebbe beneficiare di uno spessore inferiore all’attuale serie e, dunque, nemmeno delle camera con lenti periscopiche.

La tacca, tuttavia, come già anticipato, potrebbe andare via per essere sostituita da “un ritaglio a forma di pillola sul display e un ritaglio circolare più piccolo per ospitare i sensori Face ID e la fotocamera selfie”. Il terminale, complessivamente, avrà il consueto “aspetto premium”, con cornici simmetriche.

Nonostante le precedenti voci secondo cui iPhone 14 diventerà uno smartphone solo eSIM, questi rendering mostrano un normale vano SIM. Ancora, la pubblicazione afferma che la fonte riporta che iPhone 14 Pro manterrà lo stesso display da 6,1 pollici del modello attuale.

In precedenza, 91mobiles aveva segnalato correttamente indiscrezioni su iPhone 13 Pro e anche per iPad. Per questa ragione le anticipazioni di oggi possono ritenersi comunque verosimili.

