Xiaomi è seconda in Italia, e in Europa mira ad Apple

Xiaomi scala la classifica italiana come venditore di smartphone, e di piazza al secondo posto, superando dunque Apple al momento al quarto, appena dietro Samsung. Ecco tutti i dati proposti da Canalys.

Secondo gli ultimi dati diffusi, continua l’ascesa di Xiaomi, che guadagna due posizioni rispetto al trimestre precedente. Si tratta di un risultato da tenere certamente in considerazione, considerando che appena dopo soli due anni e mezzo dall’arrivo in Italia

il brand ha conquistato la medaglia d’argento, appena dietro Samsung, sempre saldo al primo posto.

Secondo gli ultimi studi, Xiaomi Italia conquista il secondo gradino del podio della classifica dei top vendor per smartphone spediti nel terzo trimestre del 2020, guadagnando dal suo arrivo in Italia una quota di mercato pari al 19%, registrando una crescita su base annua del +122%.

Così commenta la notizia Leonardo Liu, General Manager di Xiaomi Italia:

Siamo estremamente orgogliosi di questo risultato, perché dimostra che la strada seguita finora è quella giusta. La nostra strategia ora si focalizzerà sul consolidamento e il mantenimento di questa posizione, ma con lo sguardo sempre rivolto al gradino più alto del podio. Continueremo quindi a lavorare instancabilmente per portare prodotti sempre più innovativi al maggior numero di persone, forti della convinzione che chiunque meriti una vita migliore grazie alla tecnologia più cool. Ci aspettano mesi senza dubbio stimolanti!

Il rapporto Canalys ha confermato, dunque, la crescita del brand anche a livello Europeo, dove Xiaomi mantiene il terzo gradino del podio della classifica dei top vendor per smartphone spediti nel terzo trimestre del 2020, con il 19% di market share e una crescita su base annua del +91%.

In Europa occidentale Xiaomi sale di una posizione, classificandosi al terzo posto, con una quota di mercato del 13% e una crescita su base annua del +107%. Mentre in Spagna, si conferma il primo brand di smartphone per il terzo trimestre consecutivo, con un incremento annuo del 93%.

Xiaomi guadagna campo, dunque, sul palco dei vendor smartphone, ma al tempo stesso risulta essere il brand che ha creato la più grande piattaforma IoT consumer con 271 milioni di dispositivi intelligenti connessi a essa, piazzandosi cosi in oltre 90 mercati in tutto il mondo.

