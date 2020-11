Offerte Amazon del weekend, fino al 66%: Netatmo, Xiaomi, Ecovacs, Samsung, Epson

Amazon inizia il mese di Novembre continuando la sua lunga rincorsa verso il Black Friday 2020 di fine mese. Per chi vuole ottenere sconti sui prodotti senza il patema della giornata dedicata alle offerte di fine anno si prosegue con il Black Friday in anticipo e con una settimana di grandi occasioni su tanti marchi top e con prezzi ribassati anche per un solo giorno.

Qui trovate le offerte valide durante la settimana corrente:

Qui sotto invece le offerte valide per oggi e per pochi giorni ancora:

Netatmo Valvole Termostatiche Wifi Intelligente, Modulo supplementare per il Termostato Intelligente e per il Kit di base per riscaldamento centralizzato, NAV -IT In offerta a 61,99 € – invece di 80,00 €

sconto 23% – fino al 11/7/20 23:59

Netatmo Starter Pack Valvole Termostatiche Wifi Intelligenti, Kit di Base per Riscaldamento Centralizzato, NVP-IT, 5 – 30 Gradi Celsius In offerta a 129,00 € – invece di 199,99 €

sconto 35% – fino al 11/7/20 23:59

ECOVACS Robotics DEEBOT OZMO 950 Robot Aspirapolvere ? Robot lavapavimenti e aspirapolvere 2 in 1 con mappatura, modalità Max, controllo tramite App In offerta a 399,00 € – invece di 599,00 €

sconto 33% – fino al 11/7/20 23:59

Xiaomi Redmi Note 8 Pro Smartphone, 64 + 6 GB, MTK Helio G90T Octa Core, Quad Camera (64MP + 8MP + 2MP + 2MP), Mineral Grey (Versione Italiana, garanzia EU) In offerta a 189,90 € – invece di 259,90 €

sconto 27% – fino al 11/15/20 23:59

Xiaomi Redmi Note 9 -Smartphone + Cuffie 6.53″ FHD+ DotDisplay (3GB RAM, 64GB ROM, Quad Camera , 5020mah Batteria, NFC) 2020 [Versione Italiana] – Colore Midnight Grey In offerta a 167,90 € – invece di 199,90 €

sconto 16% – fino al 11/15/20 23:59

Ti presentiamo Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa | Lite (senza comandi per la TV), Streaming in HD, modello 2020 In offerta a 19,99 € – invece di 29,99 €

sconto 33% – fino al 11/9/20 9:00

Nuova Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV), Streaming in HD, modello 2020 In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino al 11/9/20 9:00

Presentiamo Fire TV Cube | Lettore multimediale per lo streaming con controllo vocale tramite Alexa e 4K Ultra HD In offerta a 79,99 € – invece di 119,99 €

sconto 33% – fino al 11/9/20 9:00

Fire TV Stick 4K Ultra HD con telecomando vocale Alexa di ultima generazione | Lettore multimediale In offerta a 39,99 € – invece di 59,99 €

sconto 33% – fino al 11/9/20 9:00

Epson EB-S41 Videoproiettore SVGA 3LCD, 800×600, HDMI, 3.600 Lumen, Contrasto 15.000:1, 4:3, Lampada UHE di Lunga Durata, Immagini fino a 350″ In offerta a 302,49 € – invece di 446,31 €

sconto 32% – fino al 11/8/20 23:59

Samsung TV QE65Q64TAUXZT Smart TV 65″, Serie Q64T QLED, 4K, Wi-Fi, Classe di Efficienza Energetica A+, 2020, Titan Grey In offerta a 849,00 € – invece di 1199,00 €

sconto 29% – fino al 11/8/20 23:59

Samsung TV QE75Q74TATXZT Smart TV 75″, Serie Q74T QLED, 4K, Wi-Fi, Classe di Efficienza Energetica A, 2020, Eclipse Silver In offerta a 1.799,00 € – invece di 2299,00 €

sconto 22% – fino al 11/8/20 23:59

Samsung QE50Q64TAUXZT Serie Q64T QLED Smart TV 50″, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver, 2020, Esclusiva Amazon In offerta a 499,00 € – invece di 849,00 €

sconto 41% – fino al 11/8/20 23:59

Samsung QE55Q74TATXZT Serie Q74T QLED Smart TV 55″, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver, 2020, Esclusiva Amazon In offerta a 729,00 € – invece di 1199,00 €

sconto 39% – fino al 11/8/20 23:59

Samsung QE43Q64TAUXZT Serie Q64T QLED Smart TV 43″, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver, 2020, Esclusiva Amazon In offerta a 449,00 € – invece di 699,00 €

sconto 36% – fino al 11/8/20 23:59

Samsung QE55Q64TAUXZT Serie Q64T QLED Smart TV 55″, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver, 2020, Esclusiva Amazon In offerta a 599,00 € – invece di 999,00 €

sconto 40% – fino al 11/8/20 23:59

Samsung TV UE65TU7190UXZT Smart TV 65″ Serie TU7190, Crystal UHD 4K, Wi-Fi, 2020, Argento In offerta a 539,00 € – invece di 799,00 €

sconto 33% – fino al 11/8/20 23:59

Yamaha MusicCast YAS-306 Soundbar con Tecnologia Airsurround Xtreme, Bluetooth, Telecomando, Nero In offerta a 189,99 € – invece di 399,00 €

sconto 52% – fino al 11/10/20 23:59

Yamaha MusicCast BAR 40 SW, Soundbar Wifi, Bluetooth, Airplay con Subwoofer Wireless MusicCast In offerta a 899,00 € – invece di 928,00 €

sconto 3% – fino al 11/10/20 23:59

Yamaha Musiccast Bar 400 (Yas-408) Soundbar e Subwoofer ? Sistema Dolby Sorround con Diffusore Centrale e Subwoofer Wireless, ? Multiroom, Wifi, Airplay, Bluetooth 4.2, Nero + Diffusore Bluetooth In offerta a 546,50 € – invece di 957,99 €

sconto 43% – fino al 11/10/20 23:59

AmazonBasics – Cavo prolunga HDMI ad alta velocità, maschio/femmina, 1,8 metri In offerta a 34,59 € – invece di 43,29 €

sconto 20% – fino al 11/12/20 23:59

AmazonBasics – Cavo di prolunga da 5 m, Bianco In offerta a 20,19 € – invece di 25,29 €

sconto 20% – fino al 11/12/20 23:59

AmazonBasics – Cavo USB da maschio USB Type-C a USB-A 2.0, 1,8 metri, colore Nero In offerta a 17,39 € – invece di 24,31 €

sconto 28% – fino al 11/12/20 23:59

Rugged Smartphone, Blackview BV5500 Outdoor Smartphone, Dual Sim da 4400mAh, 16GB + 2GB, 32GB Espandibili, 8MP+2MP, Android 8.1, Cellulare Antiurto 5.5″ HD+ Face ID, GPS/Bussola/WIFI/Hotspot[Italia] In offerta a 63,99 € – invece di 139,95 €

sconto 54% – fino al 11/7/20 23:55

DOSS SoundBox XL, altoparlante Bluetooth Home Wireless con driver da 20 W e subwoofer da 12 W per iPad, tablet, Echo Dot e altri dispositivi Android In offerta a 69,99 € – invece di 89,99 €

sconto 22% – fino al 11/8/20 23:45

AmazonBasics – Cavo adattatore da connettore VGA a VGA, 1,8 m In offerta a 5,59 € – invece di 12,30 €

sconto 55% – fino al 11/12/20 23:59

AmazonBasics, supporto a parete per TV da 23-50″, con braccio triplo e movimento multidirezionale, gamma Performance In offerta a 25,19 € – invece di 37,19 €

sconto 32% – fino al 11/12/20 23:59

Moredig – Lampada Proiettore Stelle Bambini, Luce Musicale Notturna con 8 Colori, Telecomando, 360° Rotazione, Funzione Timer, Luci Notte per Bambini, Compleanno, Natale, Vivai – Blu e Bianco In offerta a 19,99 € – invece di 29,99 €

sconto 33% – fino al 11/7/20 23:55

Bosch Home and Garden 06032A6101 Termosoffiatore, 1800 W, 0.1 V In offerta a 52,49 € – invece di 69,95 €

sconto 25% – fino al 11/15/20 23:59

homcom Rastrelliera Portabiciclette Parcheggio per 5 Biciclette Tubi d?Acciaio 130 × 33 × 27cm Argento In offerta a 31,46 € – invece di 49,95 €

sconto 37% – fino al 11/7/20 23:55

homcom Tavolo da Ping Pong Indoor Pieghevole in Legno MDF e Acciaio, 152.5 x 274 x 76cm In offerta a 145,46 € – invece di 193,95 €

sconto 25% – fino al 11/7/20 23:55

Zaino Estensibile Invicta , Tartan, Blu, Scuola & Tempo Libero In offerta a 24,10 € – invece di 69,90 €

sconto 66% – fino al 11/15/20 0:00

Zaino Benin S Invicta , Abstract Jungle, Blu, Scuola & Tempo Libero In offerta a 25,80 € – invece di 39,90 €

sconto 35% – fino al 11/15/20 0:00

Zaino Estensibile Invicta , Tartan, Nero, Scuola & Tempo Libero In offerta a 31,30 € – invece di 69,90 €

sconto 55% – fino al 11/15/20 0:00

Zaino Benin M Invicta , Paint & Flowers, Blu, Doppio Scomparto, Scuola & Tempo Libero In offerta a 33,20 € – invece di 59,90 €

sconto 45% – fino al 11/15/20 0:00

Astuccio 3 Scomparti Invicta , Kupang, Nero, Completo di matite, penne, pennarelli? In offerta a 22,30 € – invece di 29,90 €

sconto 25% – fino al 11/15/20 0:00

Zaino Reversibile Invicta , Twist Eco-Material, Nero, 2 in 1 in Fantasia e Tinta Unita, Scuola & Tempo Libero In offerta a 40,20 € – invece di 69,90 €

sconto 42% – fino al 11/15/20 0:00

Zaino 2in1 Reversibile Invicta Twist Eco-Material, Rosa, 26 Lt, Fantasia + Tinta Unita, Scuola & Tempo Libero In offerta a 47,20 € – invece di 69,90 €

sconto 32% – fino al 11/15/20 0:00

Villa Sandi Asolo Prosecco Superiore Docg – 750 ml In offerta a 13,50 € – invece di 19,09 €

sconto 29% – fino al 11/7/20 23:55

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).