Sconti Amazon 31 luglio, fino al 65%: SanDisk, DJI, OtterBox, Echo, Suunto, Polar, Jabra

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte in vetrina di questi giori su Amazon

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte sono normalmente a tempo limitato. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili nei prossimi giorni.

Apexcam 【2019 Nuova】 Action Cam PRO Fotocamera 4K EIS WiFi 20MP Ultra HD Impermeabile 40M Sott’Acqua Mic Esterno 2 Pollici 2.4G Telecomando 170°Grandangolare Due 1200mAh Batterie e Il Kit Accessori In offerta a 56,51 euro sconto 37% Click qui per approfondire

SanDisk iXpand Base per la Ricarica e il Backup di iPhone/iPad, da 64 GB, Spina Europea In offerta a 50,25 euro sconto 44% Click qui per approfondire

DJI Osmo Mobile – Stabilizzatore d’immagine per iPhone e Smartphone, Accessorio per la Registrazione di Foto e Video, Stabilizzatore a 3 Assi, 3 Batterie In offerta a 159 euro Click qui per approfondire

OtterBox Unlimited 24.6 Cm (9.7″) Custodia a Libro Grigio In offerta a 41 euro Click qui per approfondire

Verbatim Store ‘N’ Go – Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.0, Nero, 1 TB [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 46,80 euro sconto 27% Click qui per approfondire

HOMCOM Schermo Proiezione Motorizzato Home Cinema 120 Pollici, Bianco In offerta a 77,31 euro Click qui per approfondire

Outsunny Gazebo Esagonale da Giardino con 6 Zanzariere in Ferro Poliestere Verde In offerta a 51,81 euro Click qui per approfondire

TP-Link TL-MR6400 Router 4G LTE, Wi-Fi N300, Antenne Staccabile, Alternativa per ADSL, Supporta tutti gli operatori in Italia tra cui ILIAD, HO Mobile, KENA(Nuova versione 4.0) – In offerta a 79,90 euro sconto 11% Click qui per approfondire

Suunto Core Sport All’aria Aperta Strumento In offerta a 114,90 euro sconto 65% Click qui per approfondire

Echo Plus Stereo System – 2 Echo Plus (2ª generazione), Tessuto antracite + 1 Echo Sub In offerta a 329,97 euro Click qui per approfondire

American Tourister Soundbox Spinner Espandibile Bagaglio A Mano, 67 cm, 71,5/81 L, 3,7 Kg, Verde (Deep Mint) In offerta a 94,50 euro sconto 37% Click qui per approfondire

Polar M200, Cinturino Unisex Adulto In offerta a 79,90 euro sconto 47% Click qui per approfondire

Jabra Move Style Edition Cuffie Wireless Sovraurali, Bluetooth, Oro/Beige In offerta a 69,99 euro Click qui per approfondire

X-DRAGON Caricatore Wireless Power Bank 10000mAh Caricabatteria Portatile Dual 2A Ingresso(USB C & Micro) Batteria Esterna con LCD Display per iPhone X,iPhone 8,Samsung Galaxy S9/S8/S7 Note 8 In offerta a 14,20 euro Click qui per approfondire

EZVIZ C3S 1080p FHD Esterna Telecamera di Sicurezza, Night Vision, IP66 Antipolvere e Impermeabile, EZVIZ Cloud Servizio, Focale 4 mm, Compatibile con Alexa, IFTTT In offerta a 58,50 euro sconto 58% Click qui per approfondire

Logitech M220 Silent Mouse Wireless, Nero In offerta a 10,49 euro sconto 60% Click qui per approfondire

Honeywell, Telecamera di Sicurezza Wi-Fi C2, Visione Grandangolare 145° e Notturna, HD 1080P, riconoscimento del pianto di un bambino In offerta a 113,26 euro sconto 29% Click qui per approfondire

Microsoft NQD-00002 Compact Optical Mouse USB 500 Mouse – In offerta a 15 euro sconto 18% Click qui per approfondire

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), RSS e altri aggregatori oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.