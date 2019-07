Xiaomi lancia le scarpe ultra comode a 40 dollari

Facendo leva sul brand 90 Points, Xiaomi annuncia la scarpa da ginnastica ultra leggera e comoda, che cosa meno di 50 dollari. Studiata per il massimo comfort, le scarpe sono dotate di una suola ammortizzante, anti-torsione e con proprietà antibatteriche.

Avranno un prezzo di circa 43 dollari, al cambio attuale, e promettono di essere ancor più leggera di qualsiasi altra scarpa leggera già in commercio. I materiali impiegati assicurano morbidezza e daranno all’utente una sensazione di comfort, che dovrebbe far sprecare al corpo minor energia.

La suola è dotata di un design cavo con protezione integrata in TPU anti-torsione. Questo dovrebbe rendere la corsa più sicura. La parte della scarpa a protezione della caviglia è composta da una miscela di filato mono trasparente, filato ultraleggero e filato antibatterico.

Ispirata alla forma del nido d’ape, come ricorda anche gizmochina, la soletta è progettata con una serie di piccoli fori per ridurre l’area di contatto, in grado di incrementare ammortizzazione e traspirabilità.

La parte superiore è interamente intrecciata per migliorare l’avvolgimento delle scarpe e adattarsi a una varietà di diversi tipi di piede. La struttura a maglie fitte aiuta a far circolare l’aria nella cavità della scarpa ed è più comoda da indossare durante l’esercizio.

Saranno vendute sotto il brand 90 Points, e avranno un costo di appena 43 dollari.

Xiaomi ha davvero ingranato la marcia, ed ormai copre un ventaglio molto ampio di prodotti, non più legati esclusivamente all’elettronica, che rimane comunque il fulcro della società. Da ultimo, il colosso cinese ha presentato in Italia nuovi prodotti. Ecco quali.