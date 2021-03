Xiaomi Mi 11 Pro ufficiale con ricarica wireless a 67 W

Dopo il successo del recente Xiaomi Mi 11, il colosso cinese rilascia Xiaomi Mi 11 Pro. La prima novità riguarda i colori: sarà disponibile in nero, verde e purple. Ecco come è fatto e quali sono le caratteristiche.

Xiaomi Mi 11 Pro si rifà molto al precedente modello, con lo stesso identico display AMOLED E4, 2K a 120 Hz, che ha ricevuto da DisplayMate il punteggio A+. Supporta il Dolby Vision, ed è protetto da Corning Gorilla Glass Victus, con capacità antigraffio e robustezza superiore al passato. In regalo, comunque, vengono proposte due pellicole antibatteriche, e una cover posteriore antibatterica. A livello audio propone due altoparlanti, curati da Harman/Kardon.

Al suo interno Snapdragon 888 con supporto 5G, con Xiami che ha specificato come il nuovo dispositivo, anche sotto sforzo, sia rimasto freddo, grazie al nuovo sistema a camera di vapore. Inoltre, vanta una batteria da 5000 mAh, per risolvere qualsiasi problemi di durata, così da supportare al meglio processore e display 2K a 120 Hz. Nonostante la batteria da 5000 mAh, il terminale è spesso 8,53 mm e pesa 208 grammi. Si tratta di una batteria con densità energetica più alta, efficienza di ricarica più alta, e dimensioni minori: il tutto permette una ricarica ultra veloce a 67 W, sia cablata che wireless. Xiaomi spiega di non aver utilizzato quella a 120W per contenere spessore e peso. In ogni caso, lo smartphone si ricarica in appena 36 minuti. Per raggiungere questo risultato Xiaomi lancerà anche una nuova base di ricarica Qi a 80W. Nella stessa confezione del pad, è presente anche il caricabatteria da parete.

Nella stessa presentazione, peraltro, xiaomi ha lanciato un pad di ricarica che permette di ricaricare simultaneamente tre dispositivi, indipendentemente da come sono posizionati. Sì, quel che prometteva AirPower di Apple. Al suo interno 19 bobine, che al cambio costa circa 77 euro.

Quanto alle fotocamere, Xiaomi Mi 11 Pro offre un sistema GN2 con sensore da 50 MP, con sensore da 1/1.12 pollici, rispetto a 1/2.55 pollici di iPhone 12 Pro. Ancora, permette di registrare video a 8K con possibilità di slow motion a 1920 FPS.

Mi 11 Pro è certificato IP68, la prima volta per la società, resistente per 30 minuti a 1,5 metri di profondità. Nel video mostrato nel corso della presentazione ha raggiunto indenne i 42 metri di profondità. Supporta, ancora, il WiFi 6 fino a 3,5 Gbps di velocità.

Quanto al prezzo, al cambio attuale costa 646 euro, nella versione 8+128 GB. Ovviamente, questo non sarà il listino ufficiale in Italia.