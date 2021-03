Apple TV+, il film The Banker vince ai NAACP Image Award

Il film The Banker di Apple TV+ vince il premio come “miglior film indipendente” ai NAACP Image Awards, un riconoscimento distribuito annualmente dalla National Association for the Advancement of Colored People per il lavoro svolto da persone di colore nel mondo dell’arte. La pellicola, nelle sale cinematografiche dal 6 marzo e distribuito il 20 marzo tramite streaming in esclusiva su Apple TV+, annovera tra i protagonisti gli attori Anthony Mackie e Samuel Leroy Jackson, che ha recentemente recitato nella saga degli Avengers impersonando l’agente Fury, anche se il pubblico lo associa generalmente ai film diretti da Spike Lee e Quentin Tarantino, come ad esempio per la sua notevole prestazione in Pulp Fiction (era il 1994) nel ruolo di Jules Winnfield.

Il film appena premiato ha vinto nella sua categoria seppur gli sfidanti non fossero da poco: tra i titoli in gara c’erano infatti “Emperor”, “Farewell Amor”, “Miss Joneteenth” e “The 24th”. In questa pellicola, di stampo drammatico, entrambi gli attori sopracitati sono due uomini d’affari (Bernard Garrett e Joe Morris) che cercano di costruire il proprio impero nel settore immobiliare e bancario. Ma ci troviamo negli anni ’50 del Novecento perciò questo businness è appannaggio dei soli bianchi: così, per raggiungere lo scopo, ingaggiano un uomo bianco (Nicholas Hoult, nel ruolo di Matt Steiner) della classe operaia che sarà il volto della società, mentre Garrett e Morris seguono gli affari da lontano adottando dei travestimenti per cercare di non essere scoperti.

Il film, montato con Final Cut Pro X, doveva essere presentato in anteprima all’AFI Fest il 21 novembre 2019 ma, dopo che sono state mosse accuse di molestie sessuali contro il figlio di uno degli uomini ritratti nella pellicola da parte di due delle sue sorelle, Apple ha deciso di annullare l’anteprima e posticiparne la distribuzione.

Il premio NAACP vinto da The Banker, con i complimenti di Apple, non è il primo premio per Apple TV+. Poche settimane fa, la popolare commedia “Ted Lasso” è stata infatti premiata con un Golden Globe ed è stata nominata ai Critics Choice Awards.

