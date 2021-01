Xiaomi Mi 11, il primo smartphone con Snapdragon 888 è in sconto a 661 euro

Appena rilasciato sul mercato, Xiaomi Mi 11 ha già un primato: essere il primo smartphone ad integrare il processore Snapdragon 888. E’ già in sconto, grazie all’offerta lampo che porta la versione 8+128 GB a 661 euro. Clicca qui per acquistarlo.

Quest’anno Xiaomi ha deciso di rilasciare un solo telefono, anziché proporre diverse varianti dello smartphone. Come già accennato, tra le sue principali caratteristiche tecniche la presenza del processore Snapdragon 888, l’ultimo processore di punta di Qualcomm.

Snapdragon 888 a parte, il Mi 11 include tutte le funzionalità che ci si aspetterebbe da un telefono di fascia alta nel 2020. Il modello in offerta offre 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1.

Il terminale vanta un pannello AMOLED da 6,81 pollici che presenta una risoluzione di 3.200 x 1.440 pixel, una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una luminosità massima di 1.500 nit.

Dal punto di vista multimediale, il nuovo Xiaomi Mi 11 è dotato di una fotocamera principale da 108 megapixel con apertura f / 1.85, una fotocamera ultra grandangolare da 13 megapixel con campo visivo di 123 gradi e una fotocamera da 5 megapixel per macro e scatti con il teleobiettivo. Ancora, Mi 11 supporta l’acquisizione di video 8K e ha una nuova modalità video notturna per catturare filmati più luminosi in condizioni di scarsa illuminazione.

Quanto all’autonomia, questa è affidata ad una batteria da 4.600 mAh, che si ricarica in appena 45 minuti grazie alla ricarica rapida da 55W. Il telefono è dotato anche di ricarica inversa da 10 W, mentre sul fronte della connettività, il Mi 11 include supporto NFC, Wi-Fi 6e e Bluetooth 5.2. Non manca neppure un blaster IR.

Xioami Mi 11 è già disponibile all’acquisto a questo indirizzo, dove è possibile portarlo a casa in sconto a 661,60 euro, nella versione nera o blu.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.