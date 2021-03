Xiaomi Mi Band 6 diventa più grande ma non nel prezzo

All’evento Xiaomi che ha dato i natali a Mi 11 Pro, Ultra e Lite, è stata presentata anche Xiaomi Mi Band 6, la regina delle smart band. Adesso è ancora più grande, con un prezzo che rimane sempre contenuto.

Anzitutto il display, che ha raggiunto ormai dei livelli qualitativi davvero interessanti, che quasi competono con quelli di uno smartwatch di fascia più alta. Mi Band 6 vanta un ampio display AMOLED Touch Full Screen da 1.56 pollici con una densità di pixel di 326PPI, e un’ampiezza di circa il 50% in più rispetto alla precedente versione.

Considerando che si tratta di una fitness band, interessante notare come Mi Smart Band 6 è in grado di monitorare fino a 30 differenti workout, tra cui un maggior numero di allenamenti indoor, sport professionali, zumba e street dance. Il numero di sport e discipline tracciate è quasi raddoppiato rispetto al passato. La smartband offre anche il rilevamento automatico per 6 attività di allenamento più comuni per garantire che anche le attività svolte sporadicamente durante il giorno siano accuratamente registrate nelle statistiche e considerate nelle metriche giornaliere.

Non manca la possibilità di misurare il livello di ossigeno nel sangue, quindi con sensore per SpO2, il monitoraggio della frequenza cardiaca, i livelli di stress e i cicli del sonno, compresa la fase REM e la qualità della respirazione mentre si dorme.

A livello di autonomia Mi Band 6 non scende a compromessi, e assicura 14 giorni di utilizzo continuo con una sola ricarica, che si effettua grazie a un sistema di clip-on/clip-off magnetico. E’ resistente all’acqua fino a 50 metri, e può essere dunque indossata mentre si pratica nuoto, snorkeling o semplicemente sotto la doccia.

In Italia Xiaomi Mi Smart Band 6 sarà disponibile in sei colorazioni a partire da fine aprile al prezzo di 49,99, anche su Amazon, e presso le principali catene di elettronica di consumo. Non mancheranno certamente promozioni, che saranno comunicate contestualmente all’arrivo sul mercato. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Xiaomi sono disponibili da questa pagina. Per chi è interessato all’universo Android si parte da qui.