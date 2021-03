Xiaomi Mi 11 Ultra supera tutti nei test fotocamera DxOMark

Presentato nelle scorse ore, Xiaomi Mi 11 Ultra è stato definito dalla società cinese come lo smartphone Android definitivo, anche per quanto riguarda la fotocamera. Durante la presentazione il costruttore ne ha esaltato le capacità fotografiche, presentandolo come l’attuale miglior camera phone sul mercato. Non lo ha fatto sulla base di ipotesi, ma sul punteggio che è stato assegnato al dispositivo dalla redazione di DxOMark, pari a ben 143 punti.

Xiaomi Mi 11 Ultra ha superato, dunque, il precedente top leader Huawei Mate 40 Pro+, superandolo di ben 4 punti. Al momento, infatti, il terminale che riesce più ad avvicinarsi al nuovo Mi 11 è proprio lo smartphone di Huawei, che guadagna al momento la seconda piazza con 139 punti. Segue a ruota Huawei Mate 40 Pro, che ha ottenuto nelle prove della redazione 136 punti.

Ecco la classifica fino alla posizione 17, che coincide con il Galaxy S21:

Huawei Mate 40 Pro+ 139

Huawei Mate 40 Pro 136

Xiaomi Mi 10 Ultra 133

Huawei P40 Pro 132

Vivo X50 Pro+ 131

Apple iPhone 12 Pro Max 130

Apple iPhone 12 Pro 128

Xiaomi Mi 10 Pro 128

Oppo Find X2 Pro 126

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (Exynos) 126

Honor 30 Pro+ 125

Apple iPhone 11 Pro Max 124

Huawei Mate 30 Pro 5G 123

Apple iPhone 12 mini 122

Apple iPhone 12 122

Honor V30 Pro 122

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Exynos) 121

Da notare che il podio, se si esclude proprio il Mii 11 Ultra, il podio è composto da terminali presentati nel 2020, dunque da dispositivi non nuovissimi. Se si guarda al top di gamma Samsung, presentato in questo inizio anno, il Galaxy S21 Ultra, ci si accorge che il punteggio è di appena 121, con un gap dunque notevole. Curiosità delle curiosità, è che S21 Ultra viene battuto dal predecessore S20 Ultra, che invece ha ottenuto 126 punti.

iPhone 12 contro Xiaomi Mi 11 Ultra

La particolare classifica DxOMark non è tra le più generose nei confronti dei terminali Apple. Non tanto per i punti assegnati, che sono comunque molto alti, quanto per la posizione: per trovare il primo iPhone in classifica occorre scorrere alla settima posizione, occupata da iPhone 12 Pro Max con 130 punti. All’ottavo posto, staccato di soli due punti, si piazza iPhone 12 Pro. Quanto a iPhone 12 e 12 Mini, invece, bisogna andare alla quindicesima posizione, condivisa da entrambi con 122 punti. Nel dettaglio, se si paragonano iPhone 12 Pro Max e Xiaomi Mi 11 Ultra, ci si accorge come per DxOMark il terminale Apple perda su tutta la linea per quanto riguarda la fotocamera, tranne che nell’autofocus. I punti di differenza più evidenti riguardano il reparto Zoom, dove per il sensore Telescopico iPhone 12 Pro Max ottiene un punteggio pari a 87, mentre la controparte Xiaomi ottiene ben 131 punti.

Anche nel reparto Video, che di solito ha rappresentato l’eccellenza per Apple, in confronto ai competitor, vince il terminale Xiaomi, anche se in realtà in questa sezione il gap è piuttosto minimo, con un complessivo di 4 punti di differenza.

Per tutte le caratteristiche di Xiaomi Mi 11 Ultra vi rimandiamo direttamente a questa pagina.