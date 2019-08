Xiaomi Mi Scooter, monopattino elettrico: solo 350 €

Lo Xiaomi Mi Scooter ad un prezzo da affare. L’offerta di comprare uno dei migliori monopattini del momento tra quelli a prezzo accessibile, è di Amazon che lo presenta ad appena 350 euro.

Si tratta, come abbiamo spiegato diverse volte, del predecessore dello Xiaomi Mi Scooter Pro che è ancora in quantità limitate su Amazon. Per il prezzo e per le caratteristiche, anche a fronte del lancio del nuovo (ma modestamente rinovato) modello, si tratta di un’ottimo prodotto per chi ha necessità di coprire “l’ultimo km” tra il punto di arrivo di un mezzo pubblici e la vostra destinazione. Rispetto al al nuovo modello, che costa circa 180 euro in più, ha un raggio d’azione inferiore e un motore un po’ meno potente.

Tra le sue caratteristiche

Autonomia di 30 km

Doppio sistema frenante, anteriore e posteriore con eABS antibloccaggio

Design pieghevole portatile

Fanalino di stop

Luce da 1,1W

Peso di 12,5 Kg

Come molti prodotti di Xiaomi, il Mi Scooter ha una interessante app per iPhone e Android che permette di controllare differenti funzioni del monopattino.

Il Xiaomi Mi Scooter costa al momento 369 euro. Ma grazie ad uno sconto nel carrello lo pagate 350 euro. Non è il prezzo più basso in assoluto per questo modello (che è stato contato fino a 340 euro), ma è certamente il prezzo più basso delle ultime settimane. Un dato che dovrebbe consigliare ad un acquisto repentino se interessati al prodotto.

Click qui per comprare