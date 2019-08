SkullCandy Sesh sono gli auricolari wireless per tutti, anche nel prezzo

La gamma di auricolari true wireless di Skullcandy, che già include i modelli Indy e quelli Push, ora si amplia con Skullcandy Sesh. Sono progettati per riprodurre musica, gestire chiamate e assistenti vocali in modo semplice e soprattutto per convincere anche gli utenti ancora restii verso gli auricolari completamente wireless, anche grazie a un prezzo estremamente abbordabile.

Per raggiungere questi obiettivi il costruttore assicura una esperienza audio di ottima qualità, abbinata a funzioni essenziali, indicate per chi desidera provare gli auricolari true wireless per la prima volta. Con un unico tasto l’utente dispone di tutti i comandi per gestire la riproduzione della musica, il microfono per le telefonate e anche l’assistente vocale.

Nonostante il prezzo abbordabile Skullcandy Sesh sono certificati con protezione IP55, quindi resistenti a sudore, acqua e polvere, caratteristica che permette di indossarli e utilizzarli per le attività di tutti i giorni. Notevole anche l’autonomia dichiarata: con una ricarica funzionano per 7 ore, mentre altre 3 ore supplementari sono assicurate grazie alla ricarica tramite la custodia inclusa, per un totale di 10 ore.

»Con tutti gli auricolari truly wirless disponibili sul mercato, volevamo crearne un paio robusto, dotato esclusivamente delle funzionalità essenziali e, cosa più importante, lanciarlo a un prezzo accessibile» dichiara Jeff Hutchings, Chief Product Officer di Skullcandy. «A volte vogliamo qualcosa di semplice e intuitivo, dal design discreto. I Sesh sono esattamente questo».

Anche per questi auricolari il costruttore proporne la garanzia Fearless Use: in caso di furto, smarrimento di uno dei due auricolari o della custodia, rottura, è possibile riacquistarli presso Skullcandy a prezzo ridotto.

Gli auricolari Skullcandy Sesh saranno disponibili a partire dal 27 agosto sul sito del costruttore nei colori Indigo, Deep Red e Fearless Black al prezzo di 59,99 euro. La maggior parte dei prodotti Skullcandy sono disponibili anche su Amazon, così è molto probabile che anche i nuovi auricolari Sesh sarranno commercializzati sull’e-commerce.

Macitynet ha recensito gli auricolari Skullcandy Ink’d+ per lo sport. Tutti gli articoli di Macitynet su cuffie, auricolari e speaker Skullcandy sono disponibili a partire da questa pagina.