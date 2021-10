Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC arriva in Italia

Arriva in Italia Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC per pagamenti in mobilità, semplicemente tramite il polso. Associando, infatti, alla fitness band la propria carta di pagamento Mastercard emessa da Nexi, già dal 14 ottobre è possibile pagare le proprie spese in store con un semplice gesto. Anche YAP, l’app di mobile payments targata Nexi e ideata per i più giovani, può essere virtualizzata sul dispositivo Xiaomi per pagare in store.

La band è la classica che abbiamo imparato a conoscere, ma con NFC a bordo per i pagamenti contactless. Attivare il servizio di pagamento è facile e veloce: basta scaricare sul proprio smartphone l’app Xiaomi Wear, associare la Mi Smart Band 6 NFC e registrare la propria carta in pochi semplici passaggi.

Per completare un acquisto sarà sufficiente attivare la modalità di pagamento sulla smart band con uno swipe e avvicinare il polso al POS. Il primo pagamento della giornata richiederà l’inserimento del codice di sicurezza scelto al momento della registrazione della carta, per i successivi acquisti invece non sarà più necessario. Se il dispositivo dovesse essere sfilato dal polso, la possibilità di fare ulteriori transazioni senza inserire il pin viene inibita, quindi l’utente sarà invitato a immettere nuovamente il codice.

Così si esprime Leonardo Liu, General Manager di Xiaomi Italia:

Con l’arrivo sul mercato di Mi Smart Band 6 NFC, le abitudini quotidiane di tantissimi italiani cambieranno radicalmente e siamo felici di poter facilitare e abilitare questo cambiamento. Pagare con una fitness band è veloce, sicuro e affidabile. Ci teniamo a ringraziare Mastercard, con cui abbiamo un accordo globale, e Nexi, per aver creduto per primi e fin da subito nelle potenzialità del nostro dispositivo che aiuterà a rendere la vita delle persone sempre più smart

Naturalmente, Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC mantiene tutte le caratteristiche della versione di Mi Smart Band 6 senza NFC, quindi un display AMOLED a colori, un corpo resistente all’acqua (fino a 50m), così come il riconoscimento di 30 diverse modalità fitness, monitoraggio della frequenza cardiaca e SpO2 e un’autonomia fino a 12 giorni. Il nuovo modello è completato da un chip NFC grazie al quale è possibile effettuare acquisti o pagamenti contactless.

Mi Band 6 NFC è disponibile dalla mezzanotte del 14 ottobre al prezzo di 54,99 € anche su Amazon. Inoltre, solo per le prime 48 ore Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC sarà acquistabile al prezzo promozionale di 43,99 €.