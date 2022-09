Xiaomi presenta gli smart petfeeder e le fontanelle per cani e gatti

Xiaomi presenta anche per il mercato globale due periferiche smart legate al mondo del benessere degli animali. Si tratta di Xiaomi Smart Pet Food Feeder e Xiaomi Smart Pet Fountain, che facilitano il modo di dar da mangiare ai piccoli animali domestici, anche da smartphone.

Si tratta di due periferiche che si prendono cura del proprio animale domestico. La prima permette di dar da mangiare, mentre la seconda si occupa del beveraggio.

La Smart Pet Food Feeder è un distributore automatico che ha un serbatoio di 3,6 litri (1,8 kg), è prodotto in acciaio inossidabile 304 ed è in grado di conservare il cibo per il proprio cane o gatto per circa 15-20 giorni.

Grazie al suo motore, questo distributore di alimenti per animali domestici Xiaomi è in grado di far cadere i croccantini in un vassoio esterno, permettendo così al gatto o cane di nutrirsi ogni volta che ne hanno bisogno, o quando lo programma l’utente.

Questo distributore di cibo Xiaomi per cani, gatti e altri animali domestici supporta naturalmente l’utilizzo tramite l’app Xiaomi Home. Da questa app è possibile configurare e programmare la frequenza e la quantità di cibo che viene erogata nel vassoio esterno.

La Xiaomi Smart Pet Fountain è un distributore d’acqua automatizzata in grado di gestire automaticamente e di avvisare l’utente tramite smartphone nel caso in cui il livello dell’acqua sia inferiore al minimo.

All’interno di quest’ultimo è presente un serbatoio da 2 litri che insieme a un sistema di filtraggio di diversi in grado permette di purificare anche le particelle più piccole presenti nell’acqua, come capelli o altri elementi.

Questo sistema di filtrazione è in grado di far circolare un livello di acqua adattato alle esigenze del proprio animale domestico in cima al beccuccio. La quantità rimanente di acqua tornerà all’interno a ricircolo attraverso diversi filtri. Anche in questo caso, naturalmente, la periferica si abbina allo smartphone, così da poter essere gestita in modo smart.

Disponibilità e prezzi

Da domani, Xiaomi Smart Pet Feeder sarà acquistabile su mi.com al prezzo di 149,99€, mentre nelle prossime settimane arriverà anche Xiaomi Smart Pet Fountain al prezzo di 79,99€. Entrambi i prodotti arriveranno prestissimo anche su Amazon.

A questo indirizzo tutti gli articoli che ruotano attorno al mondo della casa smart.